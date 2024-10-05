ВС РФ ударили по Украине "Шахедами" и ракетами Х-59/69: детали от Воздушных сил

По данным командования, противник запускал воздушные объекты из Курской области и временно оккупированного Крыма. Перехватить удалось 3 дрона-камикадзе, а еще 10 — локационно потеряны в южных и северных регионах Украины.

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В ночь на 5 октября ВС РФ запустили по украинской территории ударные дроны иранского происхождения Shahed-136 и ракеты. Часть из них удалось перехватить. Об этом детальнее рассказали в Воздушных силах.

По данным командования, с воздушного пространства Курской области и временно оккупированного Крымского полуострова были запущены 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69, а также 13 беспилотников.

Отбивать атаку противника пришлось зенитным ракетным войскам, мобильным огневым группам и подразделениям РЭБ Сил обороны Украины.

"В результате противовоздушного боя сбиты 3 беспилотника противника в Одесской области. 10 вражеских БпЛА — локационно потеряны на севере и юге страны, информация о пострадавших и разрушениях не поступала", — говорится в сообщении.

В результате активного противодействия средств РЭБ, запущенные противником ракеты также не достигли своих целей.

Власти Одесской области никак не прокомментировали вражескую атаку в ночь на субботу. В "Суспiльном" лишь написали о том, что в городе прозвучал взрыв, а через несколько минут еще один.

Напомним, в ночь на 4 октября ВС РФ ударили по Украине "Шахедами" и нацелились они на критическую инфраструктуру. По данным Воздушных сил, всего было запущено 19 дронов, из них удалось перехватить всего 9. Еще 7 локационно потеряны. Противовоздушная оборона работала в четырех регионах.