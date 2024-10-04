Вашингтон просит Израиль не обстреливать нефтяные и ядерные объекты Ирана, — FT

Глава Белого дома признал, что дискуссии ведутся. Заявления Джо Байдена вызвали скачок нефтяных цен: нефтетрейдеры опасаются перебоев с поставками.

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Представители Вашингтона и Тель-Авива в последнее время на переговорах обсуждали возможность израильской атаки на военную и энергетическую инфраструктуру Ирана в качестве ответных мер на иранский обстрел территории Израиля 1 октября. Об этом сообщает британское издание The Financial Times.

Собеседники журналистов отметили, что в США стремятся ограничить потенциально возможный ответ Израиля, в попытке не допустить еще большего расширения ближневосточного конфликта.

Среди прочего, есть данные о том, что США не планируют присоединяться к ударам по Ирану и рассчитывают на взвешенный ответ Тель-Авива. Представитель Вашингтона отметил, что в Израиле пока еще идут обсуждения.

Дипломат из ЕС сообщил изданию, что к Израилю обратились с просьбой не атаковать нефтяные или ядерные комплексы Ирана, однако гарантий нет.

Еще один представитель Евросоюза посетовал, что повлиять на решение Израиля не представляется возможным.

"Грустно наблюдать за тем, как мало мы можем влиять на эти события… Отсюда немного пессимизма и даже фатализма в наших обсуждениях вопроса", — приводит издание цитату.

Представитель США сообщил журналистам, что не ожидается прямого участия Вашингтона в предполагаемых ударах.

В четверг президент США Джо Байден признал, что дискуссии ведутся. При этом от каких-либо дальнейших комментариев отказался. Между тем, заявления Байдена вызвали рост цен на нефть: нефтетрейдеры опасаются перебоев с поставками.

Напомним, что, по данным NYT, Израиль нанес удары по бункеру, где скрывался преемник Хасана Насраллы.

Ранее стало известно, что йеменские хуситы взорвали британский танкер в Красном море, при этом использовали 8 баллистических ракет и морские дроны.