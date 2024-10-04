8 ракет и морские дроны: хуситы взорвали танкер Британии в Красном море, — СМИ (видео)

По словам британских журналистов, йеменская группировка утверждает, что в атаке использовались восемь баллистических ракет, беспилотник и безэкипажный катер.

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Военизированная группировка шиитов-зейдитов (джарудито), более известная как хуситы, опубликовала видео, на котором, как утверждается, виден взрыв британского нефтяного танкера в Красном море. Об этом пишет британское издание The Independent.

Предположительно, нефтяной танкер Cordelia Moon

На новых кадрах, предположительно, показан британский нефтяной танкер Cordelia Moon, который взрывается в Красном море. Видны клубы дыма после попадания и, судя по всему, серьезный ущерб.

Танкер Cordelia Moon

Танкер Cordelia Moon

По словам журналистов, группировка утверждает, что в атаке использовались восемь баллистических ракет, беспилотник и безэкипажный надводный катер.

Недавний маршрут Cordelia Moon, согласно marinetraffic.com

Сайед Абдул-Малик аль-Хуси, лидер йеменского движения "Ансар Аллах", заявил, что их операция была нацелена на 188 судов.

Сообщается, что уже есть подтверждения того, что экипаж корабля в безопасности.

Напомним, что британский самолет избежал столкновения с иранскими ракетами в ходе атаки на Израиль. Согласно радиолокационным данным, пилотам пришлось уклоняться от баллистических ракет.

Также сообщалось, что, по данным The News York Times, Израиль нанес удары по бункеру, где скрывался преемник Хасана Насраллы. Журналисты пишут о том, что глава исполнительного совета "Хезболлы" Сафи ад-Дин проводил совещание с другими членами группировки.