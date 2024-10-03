Йеменские хуситы начали предупреждать об атаках капитанов кораблей, — Reuters

Письмо, среди прочих, пришло топ-менеджеру греческой судоходной компании, корабль которой швартовался в порту Израиля.

Related video

Йеменские хуситы, которые атакуют корабли в Красном море, теперь рассылают письма с предупреждениями. Об этом стало известно от менеджера из Греции, которому в электронном письме сообщили, что если его судно "сунется", то станет "прямой целью". Об этом пишет Reuters.

Атака йеменских хуситов на танкер "Союнион"

В сообщении содержалось предупреждение о том, что одно из судов компании, проходящее через Красное море, подвергается риску нападения со стороны поддерживаемых Ираном йеменских хуситов.

Судно, которым управляет Греция, нарушило введенный хуситами запрет на транзит, пришвартовавшись в израильском порту, и "станет прямой целью йеменских вооруженных сил в любом районе, который они сочтут подходящим", говорится в сообщении, написанном на английском языке.

"Вы несете ответственность и несете последствия включения судна в список запрещенных судов", — говорится в электронном письме, подписанном базирующимся в Йемене Центром координации гуманитарных операций (HOCC), органом, созданным в феврале для взаимодействия между силами хуситов и коммерческими судоходными операторами.

С ноября хуситы совершили около 100 нападений на суда, пересекающие Красное море, действуя в знак солидарности с палестинцами в продолжающейся военной операции Израиля в Секторе Газа. Они потопили два судна, захватили еще одно и убили по меньшей мере четырех моряков.

В электронном письме, полученном в конце мая, содержалось предупреждение о "санкциях" для всего флота компании, если судно продолжит "нарушать критерии запрета и заходить в порты Израиля".

Руководитель греческой судоходной компании попросил сохранить его анонимность.

По данным шести источников в отрасли, непосредственно знакомых с содержанием писем, и двух источников, имеющих косвенную информацию, это предупреждающее сообщение стало первым из более чем дюжины писем с все более угрожающим содержанием, отправленных по меньшей мере шести греческим судоходным компаниям с мая на фоне растущей геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

С прошлого года хуситы запускают ракеты, задействуют вооруженные беспилотники и запускают лодки, нагруженные взрывчаткой, по коммерческим судам, связанным с израильскими, американскими и британскими структурами.

Электронная рассылка, о которой ранее не сообщалось, свидетельствует о том, что повстанцы-хуситы расширяют свои сети и нацеливаются на греческие торговые суда, имеющие слабую связь с Израилем или вообще не имеющие ее.

Впервые за последние месяцы угрозы были направлены против целых флотов, что увеличило риски для тех судов, которые все еще пытаются пересечь Красное море.

"Ваши корабли нарушили решение Вооруженных сил Йемена. Поэтому наказания будут применены ко всем судам вашей компании… С наилучшими пожеланиями, ВМС Йемена", — говорится в отдельном электронном письме, отправленном в июне с веб-домена йеменского правительства первой компании несколько недель спустя и другой греческой судоходной компании.

Йемен, расположенный у входа в Красное море, был втянут в многолетнюю гражданскую войну. В 2014 году хуситы захватили столицу Сану и свергли международно признанное правительство. В январе Соединенные Штаты вернули хуситов в свой список террористических группировок.

В ответ на запрос агентства Reuters официальные лица хуситов отказались подтвердить отправку электронных писем или предоставить какие-либо дополнительные комментарии, заявив, что это секретная военная информация.

По данным Lloyd's List Intelligence, на греческие корабли, которые представляют собой один из крупнейших флотов в мире, приходится почти 30% атак, совершенных силами хуситов к началу сентября. При этом не уточняется, были ли эти корабли связаны с Израилем.

В августе ополчение хуситов, входящее в иранский альянс "Ось сопротивления", состоящий из нерегулярных вооруженных формирований, выступающих против Израиля, атаковало танкер "Сунион", в результате чего он горел несколько недель, прежде чем его удалось отбуксировать в более безопасное место.

Забастовки заставили многие грузы следовать по гораздо более длинному маршруту вокруг Африки. По данным Lloyd's List Intelligence, трафик через Суэцкий канал упал с примерно 2000 транзитов в месяц до ноября 2023 года до примерно 800 в августе. Теперь этим маршрутом пользуются суда китайских и российских компаний, которые являются частью так называемой "оси зла", состоящей из КНР, России, КНДР и Ирана.

Напряженность на Ближнем Востоке достигла нового пика во вторник, когда Иран нанес ракетный удар по Израилю, выпустив более 180 ракет в ответ на ликвидацию лидеров боевиков в Ливане, включая главу "Хезболлы" Сайида Хасана Насраллу в прошлую пятницу.