Єменські хусити почали попереджати про атаки капітанів кораблів, — Reuters

Лист, серед інших, надійшов топ-менеджеру грецької судноплавної компанії, корабель якої швартувався в порту Ізраїлю.

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Єменські хусити, які атакують кораблі в Червоному морі, тепер розсилають листи з попередженнями. Про це стало відомо від менеджера з Греції, якому в електронному листі повідомили, що якщо його судно "сунеться", то стане "прямою ціллю". Про це пише Reuters.

Атака єменських хуситів на танкер "Союніон"

У повідомленні містилося попередження про те, що одне із суден компанії, що проходить через Червоне море, наражається на ризик нападу з боку підтримуваних Іраном єменських хуситів.

Судно, яким керує Греція, порушило запроваджену хуситами заборону на транзит, пришвартувавшись в ізраїльському порту, і "стане прямою ціллю єменських збройних сил у будь-якому районі, який вони вважатимуть підходящим", ідеться в повідомленні, написаному англійською мовою.

"Ви несете відповідальність і несете наслідки занесення судна до списку заборонених суден", — ідеться в електронному листі, підписаному Центром координації гуманітарних операцій (HOCC), що базується в Ємені, органом, створеним у лютому для взаємодії між силами хуситів і комерційними судноплавними операторами.

З листопада хусити здійснили близько 100 нападів на судна, що перетинають Червоне море, діючи на знак солідарності з палестинцями в триваючій військовій операції Ізраїлю в Секторі Газа. Вони потопили два судна, захопили ще одне і вбили щонайменше чотирьох моряків.

В електронному листі, отриманому наприкінці травня, містилося попередження про "санкції" для всього флоту компанії, якщо судно продовжить "порушувати критерії заборони і заходити в порти Ізраїлю".

Керівник грецької судноплавної компанії попросив зберегти його анонімність.

За даними шести джерел у галузі, які безпосередньо знайомі зі змістом листів, і двох джерел, які мають непряму інформацію, це попереджувальне повідомлення стало першим із понад дюжини листів із дедалі загрозливішим змістом, надісланих щонайменше шести грецьким судноплавним компаніям із травня на тлі зростаючої геополітичної напруженості на Близькому Сході.

З минулого року хусити запускають ракети, задіюють озброєні безпілотники і запускають човни, навантажені вибухівкою, по комерційних суднах, пов'язаних з ізраїльськими, американськими і британськими структурами.

Електронна розсилка, про яку раніше не повідомлялося, свідчить про те, що повстанці-хусити розширюють свої мережі та націлюються на грецькі торговельні судна, які мають слабкий зв'язок з Ізраїлем або взагалі не мають його.

Уперше за останні місяці погрози були спрямовані проти цілих флотів, що збільшило ризики для тих суден, які все ще намагаються перетнути Червоне море.

"Ваші кораблі порушили рішення Збройних сил Ємену. Тому покарання буде застосовано до всіх суден вашої компанії... З найкращими побажаннями, ВМС Ємену", — ідеться в окремому електронному листі, надісланому в червні з вебдомену єменського уряду першій компанії кілька тижнів по тому та іншій грецькій судноплавній компанії.

Ємен, розташований біля входу в Червоне море, був втягнутий у багаторічну громадянську війну. У 2014 році хусити захопили столицю Сану і повалили міжнародно визнаний уряд. У січні Сполучені Штати повернули хуситів до свого списку терористичних угруповань.

У відповідь на запит агентства Reuters офіційні особи хуситів відмовилися підтвердити надсилання електронних листів або надати будь-які додаткові коментарі, заявивши, що це секретна військова інформація.

За даними Lloyd's List Intelligence, на грецькі кораблі, які являють собою один із найбільших флотів у світі, припадає майже 30% атак, здійснених силами хуситів на початок вересня. При цьому не уточнюється, чи були ці кораблі пов'язані з Ізраїлем.

У серпні ополчення хуситів, що входить до іранського альянсу "Вісь опору", який складається з нерегулярних збройних формувань, що виступають проти Ізраїлю, атакувало танкер "Суніон", унаслідок чого він горів кілька тижнів, перш ніж його вдалося відбуксирувати в безпечніше місце.

Страйки змусили багато вантажів слідувати набагато довшим маршрутом навколо Африки. За даними Lloyd's List Intelligence, трафік через Суецький канал впав із приблизно 2000 транзитів на місяць до листопада 2023 року до приблизно 800 у серпні. Тепер цим маршрутом користуються судна китайських і російських компаній, які є частиною так званої "осі зла", що складається з КНР, Росії, КНДР та Ірану.

Напруженість на Близькому Сході сягнула нового піку у вівторок, коли Іран завдав ракетного удару по Ізраїлю, випустивши понад 180 ракет у відповідь на ліквідацію лідерів бойовиків у Лівані, включно з очільником "Хезболли" Саєдом Хасаном Насраллою минулої п'ятниці.