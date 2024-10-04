8 ракет і морські дрони: хусити підірвали танкер Британії в Червоному морі, — ЗМІ (відео)

За словами британських журналістів, єменське угруповання стверджує, що в атаці використовували вісім балістичних ракет, безпілотник і безекіпажний катер.

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Воєнізоване угруповання шиїтів-зейдитів (джарудіто), більш відоме як хусити, опублікувало відео, на якому видно вибух, як стверджується, британського нафтового танкера в Червоному морі. Про це пише британське видання The Independent.

Імовірно, нафтовий танкер Cordelia Moon

На цих кадрах, імовірно, показано британський нафтовий танкер Cordelia Moon, який вибухає в Червоному морі. Видно клуби диму після влучання і, судячи з усього, серйозні збитки.

Танкер Cordelia Moon

Танкер Cordelia Moon

За словами журналістів, угруповання стверджує, що в атаці використовували вісім балістичних ракет, безпілотник і безекіпажний надводний катер.

Недавній маршрут Cordelia Moon в Червоному морі, згідно з marinetraffic.com

Саєд Абдул-Малік аль-Хусі, лідер єменського руху "Ансар Аллах", заявив, що їхня операція була націлена на 188 суден. Повідомляється, що вже є підтвердження того, що екіпаж корабля в безпеці.

Нагадаємо, що британський літак уникнув зіткнення з іранськими ракетами під час атаки на Ізраїль. Згідно з радіолокаційними даними, пілотам довелося ухилятися від балістичних ракет.

Також повідомлялося, що, за даними The News York Times, Ізраїль завдав ударів по бункеру, де переховувався наступник Хасана Насралли. Журналісти пишуть про те, що голова виконавчої ради "Хезболли" Сафі ад-Дін проводив нараду з іншими членами угруповання.