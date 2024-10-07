"У перші дні росіяни не могли зрозуміти": у ЗСУ вигадали, як очистити небо від розвіддронів

Російські розвідувальні БпЛА заполонили повітряний простір над фронтом та допомогли РФ у знищенні Patriot. Однак у червні морські піхотинці вирішили поекспериментувати, і невдовзі ворог втратив перевагу.

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Новий підхід допомагає Україні дати відсіч путінським безпілотникам-розвідникам. Про це йдеться у матеріалі The Times від 6 жовтня.

Що вигадали у ЗСУ?

Український морський піхотинець підірвав у небі російський Supercam S250, запустивши до нього невеликий дрон-перехоплювач. Це — п’яте підтверджене таке "вбивство", влаштоване ним на передовій за шість тижнів.

Від отримання попередження про ворожий БпЛА до його знищення минає лише 10 хвилин. За цей час захисники встигають запустити власний безпілотник, знайти ціль, переслідувати її та провести "полювання".

Лише за два місяці спецпідрозділ знищив понад 50 російських розвідувальних безпілотників, працюючи невеликими модернізованими дронами-камікадзе у тісній взаємодії з радіолокаційними станціями. Цю практику перейняли й інші новосформовані підрозділи по всьому східному фронту.

Чому "вбивства" дронами були необхідні?

До червня ворожі розвідувальні БпЛА переважали в небі над українськими позиціями. Літаючи на висоті до п’яти кілометрів, вони були невразливими для наземного вогню. Однак бити по безпілотниках дорогими ракетами ППО було нераціонально.

Росія використовувала дрони-розвідники у співпраці з ракетними й артилерійськими підрозділами. Окупанти могли ідентифікувати ціль та знищити її вже впродовж 15-120 хвилин на відстані до 300 кілометрів від лінії фронту.

За даними ЗМІ, у березні російський безпілотник виявив дві пускові установки, які належали до поставленої Німеччиною батареї Patriot. Вони були встановлені на вантажівках та транспортувалися в колоні поблизу Покровська.

ЗС РФ швидко запустили по колоні "Іскандери", завдавши ракетами прямого влучання. Обидві пускові установки Patriot були знищені. У виданні додали, що з того моменту розвіддрони допомогли Росії з ще щонайменше двома ракетними ударами по батареях Patriot.

Нова тактика ЗСУ застала ворога зненацька

24 червня розвідувальні БпЛА раптово почали втрачати перевагу. Українські морські піхотинці на Херсонському напрямку експериментували з невеликим FPV-дроном на максимальній висоті. Оператору вдалося вполювати ворожий Zala, зафіксований радіолокаційною станцією. Це стало першим випадком такого "вбивства".

Невдовзі винахідливість морської піхоти привернула увагу вищого командування. Військовим, які працюють з радіолокаційними станціями, наказали тісніше координувати роботу з операторами безпілотників. У результаті — за останні вісім тижнів на околицях Херсона іноді знищували по чотири розвіддрони на день.

Морський піхотинець з позивним "Груша" вполював так вже 16 БпЛА.

"У перші дні цього літа, коли ми вперше працювали над тим, як використовувати FPV на великій висоті, росіяни не могли зрозуміти, як вони раптово втрачають так багато безпілотників", — розповів його побратим "Ісус".

Українські бригади по всій лінії фронту фіксують чотирикратне збільшення знищення розвідувальних дронів та зменшення часу їх польоту над позиціями.

Окрім того, Волонтер Тарас Чмут пояснив, що вартість дронів-перехоплювачів може становити приблизно 600 доларів, в той самий час один Zala обходиться Росії у приблизно 40 тисяч доларів. Тобто економічно новий підхід також виправданий.

Загарбники вже адаптувались?

ЗС РФ швидко адаптувалися до нової загрози, почавши змінювати тактику. Оператори збільшили висоту та швидкість польоту, а також БпЛА частіше стали літати вночі.

До літа ворожі безпілотники здебільшого були одноманітно-сірими, але тепер їх закамуфлювали. Окрім того, іноді ворог прикрашає крила знаками, намагаючись видати їх за українські. На дронах почали встановлювати камери заднього виду, щоб переслідування українських безпілотників не залишались непоміченими.

Українські оператори тепер теж літають вище та на дронах, оснащених тепловізійною оптикою.

"Ця форма війни змінюється настільки швидко, що наші власні конструкції безпілотників змінюються щотижня", — підкреслив "Ісус".

Він переконаний, що майбутнє війни в Україні — "за дронами та їх пілотами".

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ підтвердили, що Сили оборони завдали удару по морському нафтовому терміналу в Криму.

Посол Михайло Бродський повідомив, що Ізраїль передав Україні систему раннього оповіщення про повітряні атаки Tzeva Adom.