Росіяни несвідомо розкрили можливості свого розвіддрона "Орлан", — Defence Express

У РФ хочуть готувати тисячу операторів БПЛА за рік. Вони навчаються по 12 годин на день та закінчують курс вже за місяць.

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У Росії розповіли про навчання операторів БПЛА, і ця інформація дозволила аналітикам підрахувати час роботи ворожого розвідувального безпілотника "Орлан". Про це йдеться у матеріалі, опублікованому в Defence Express 30 вересня.

"Орлан" на сьогодні — один з основних розвіддронів у ЗС РФ. У росЗМІ розповіли про роботу "секретного" навчального центра "Спеціальний технологічний центр". На його базі реалізують приблизно 90 різних програм, зокрема навчання екіпажів БПЛА типу "Орлан-10" та "Орлан-30".

Головний конструктор Роман Іванов розповів, що з 2022 року центр суттєво змінив процеси навчання. Тепер підготовку проводять у посиленому режимі — по 12 годин на день замість 8. Операторів готують за місяць, і частину, розраховану на "цивільне застосування", з програми вирізали.

Навчання на оператора "Орлана" триває лише місяць Фото: Мiноборони РФ

Міноборони РФ побажало удосконалити матеріально-технічну базу центру, але поки контракт не запустили. Росіяни планують вийти на темпи підготовки у тисячу операторів за рік, тобто понад 80 на місяць.

У країні-агресорці поскаржились, що навчання недешеве — його вартість сягає мільйона рублів. Це пояснюється тим, що оператори значну частину часу "літають" на реальних бортах. Водночас ціна "Орлана" — понад 10 мільйонів рублів.

У Росії заявили, що під час ресурсу одного дрона вистачає на два-три місяці неспинних навчань. Аналітики врахували, що підготовка займає по 12 годин на день. З розрахунку, що "Орлан" літає увесь цей час без вихідних, його ресурс виходить 720-1080 годин. Однак експерти припустили, що в реальності можливості БПЛА будуть меншими.

Фото БПЛА типу "Орлан-10" Фото: Вiкiпедiя

На операторів у РФ навчають військовослужбовців, які не мають жодного відповідного досвіду. В результаті ворог отримує екіпажі з щонайменше трьох осіб — пілота, оператора обладнання та техніка. Перед стартом підготовки проходять тестування, які визначають, чи здатні вони опанувати дрон.

Нагадаємо, 22 липня головком ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що безпілотники "Орлан-10" залітають вглиб території України на 100-150 кілометрів. Проти них застосовують зенітні снаряди, але у Силах оборони спостерігається їх дефіцит.

На початку червня у соцмережах з’явилось відео полювання ЗСУ на ворожий розвідувальний БПЛА "Орлан-10". Уламки ворожого дрону розкидало по полю.