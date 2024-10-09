Непогода вплине на ситуацію на фронті: як ускладниться оборона та чи зупинять дощі ворожий наступ

На ситуацію на фронті впливає не лише кількість ресурсів в українській та російській армії, але й погода. Зокрема, її погіршення впливає на ефективність техніки, оборону та наступи. Фокус розповідає, як може змінитися лінія бойового зіткнення з появою дощів та туманів.

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Український військовослужбовець Станіслав Бунятов з позивним "Осман" зауважив, що на фронті настануть найскладніші часи під час дощів та туману. Адже в таких умовах ні FPV, ні Mavic нормально не працюють.

"З такою кількістю техніки ворог зможе прориватися через нашу оборону і займати нові рубежі, а піхоти у нас зараз всюди дефіцит", — сказав Бунятов.

З приходом непогоди на фронті погіршиться ситуація. Військовослужбовці не зможуть застосовувати всю наявну техніку, в результаті оборона стане складнішою. Фокус дізнався, як осінь та зима змінить бої на передовій, та розповідає, чого очікувати найближчим часом.

Непогода на фронті: як дощі та тумани вплинуть на наступ ЗС РФ

Непогода по-різному може вплинути на ситуацію на передовій і немає гарантії, що наступати буде складніше, вважає військовослужбовець, колишній народний депутат Ігор Луценко.

"Все залежить від того, де знаходиться противник, де знаходимося ми. Тобто, якщо противник знаходиться на височині, а ми в низині, то весь дощ, звісно, стікає до нас", — каже Фокусу Луценко.

За його словами, він би не став розраховувати на те, що наступ ворога зупинять осінь, зима чи погані погодні умови. Луценко наголосив, що готувався б до того, що доведеться оборонятися від штурмів РФ з усіх боків.

Військовослужбовец повідомив, що погана погода однаково впливає й на українську та російську техніку. Проте складніше буде взимку. Адже в цей холодний період розвідницькі дрони будуть менш ефективними.

"Зазвичай розвідка росіянами ведеться з допомогою крил, котрі літають на висоті від кілометра і вище, а оскільки взимку, як правило, навіть і восени, хмари бувають нижчими ніж кілометр, то, відповідно, вони (росіяни, — ред.) не зможуть використовувати свою перевагу в цих розвідницьких дронів", — пояснив він.

В непогоду українська армія може отримати певне полегшення, оскільки російська артилерія не зможе так точно та навально влучати в позиції ЗСУ. Проте ворог має можливість компенсувати це іншими способами, додав Луценко.

Лейтенантка 47-ї ОМБр Анастасія Блищик повідомила у розмові з Фокусом, що під час дощів та туманів важко проводити аеророзвідку, адже дрони не так активно літають. Це ж стосується ворожих БПЛА. Крім цього, в негоду важче пересуватися.

"Коли там вже починається ця грязюка-багнюка, то нашій піхоті важче пересуватися", — сказала Анастасія Блищик.

Блищик вважає, що на росіян ніяк не впливає погода, їх настільки вже залякали та гонять вперед, що і в дощ, і в сніг вони все одно намагатимуться йти, адже бояться розправи від свого командування. Проте все одно спокійніше на фронті, коли йдуть сильні дощі.

"Вони (окупанти, — ред.) такі, що просто йдуть і по тому дощу. Вони вже зневірилися, розуміють, що загинуть. Вони просто йдуть вперед", — наголосила військовослужбовиця.

Український військовий Масі Наєм повідомив Фокусу, що в холод у ворога може не бути можливості одягати повне спорядження. Зокрема, для РФ бійці — це розхідний матеріал, тоді як в Україні люди цінуються.

Застосування техніки на фронті в непогоду

Лейтенантка Блищик розповіла, що 47-а бригада застосовує всю техніку на фронті, зокрема, в неї є потужні БМП Bradley, танки Abrams. Ця техніка не застряє та не грузне, проте коли сухо, то екіпажу легше виїжджати.

Масі Наєм зазначив, що під час поганої погоди БПЛА дальнього та середнього польоту не зможуть розвідувати через холод та туман. Зокрема, впаде видимість.

"Деякі апарати літають щонайменше на 500 метрів і вище. Якщо вони нижче будуть літати, їх просто зіб'ють", — сказав Наєм.

За його словами, перед початком операції дрони довгий час розвідують майбутнє місце бою. Тоді як без розвідки планування ускладнюється.

"Якщо ми йдемо в рейд, його якість буде гіршою, або буде багато втрат. Це перше. Друге, на землі погодні умови відображатимуться у болотистих місцях. Проте не вся лінія фронту зараз на полях. Вона іноді в містах, особливо, якщо казати про Харківський напрямок, Покровськ", — пояснив він.

Військовослужбовець зауважив, що болотисті місця ускладнюють рух техніки, логістику. Крім цього, в холодну погоду бійцям потрібно їсти щось гаряче, а не лише сухпайки, треба помитися. Важко обігріватися в окопах, адже коли військовий включає буржуйку, то дим видаватиме позиції. Не маловажливу роль грає одяг військовослужбовця. Влітку достатньо пікселя, а взимку потрібно тепло вдягатися, щоб можна було декілька годин бути серед холоду. Також евакуація з поля бою стає складнішою, на неї потрібно більше часу.

Нагадаємо, 8 жовтня синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха заявила, що Україна опинилася під впливом дощового циклону, який відходить у північно-східному напрямку. Проте нову порцію дощів принесе новий атмосферний фронт із заходу.

6 жовтня у ЗМІ повідомили, що за два місяці українські морські піхотинці знищили понад 50 ворожих розвідувальних БПЛА. Зокрема, це вдалося зробити за допомогою невеликих модернізованих дронів-камікадзе у взаємодії з радіолокаційними станціями.