"Требует внимания и решения": офицер ВСУ заявил о новом обострении на фронте (карта)

Лейтенант "Алекс" сообщил о продвижении врага вблизи Першотравневого. По его словам, российские диверсанты уже неоднократно выходили к реке Оскол.

Related video

Российские оккупанты давят в районе Купянска, в Вишневое проникают вражеские диверсионно-разведывательные группы. Об этом 9 октября сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

"На Купянском направлении обострение обстановки, которое также требует внимания и решения", — подчеркнул он.

Военный отметил, что ранее ВС РФ имели успехи в районе поселка Першотравневое. Кроме того, в село Вишневое "понемногу начинают проникать вражеские ДРГ".

"Алекс" добавил, что российские оккупанты давят по всей линии фронта.

Упомянутые населенные пункты на карте боевых действий Фото: Deep State

8 октября офицер информировал, что в районе Першотравневого на Купянском направлении "ухудшилась ситуация".

"Противнику вчера удалось продавить на этом участке и взять несколько позиций под контроль", — отмечал он.

Военнослужащий добавлял, что ВС РФ продвинулись и в районе села Сеньково. По его словам, российские ДРГ "уже неоднократно" выходили к реке Оскол.

Напомним, 8 октября лейтенант "Алекс" опроверг заявления россиян о якобы повторной оккупации Волчанского агрегатного завода и рассказал о настоящем положении дел на объекте.

Также офицер комментировал сообщения о возможной отправке регулярных войск КНДР в Украину. Он оценил угрозу от такой "подмоги" российским захватчикам.