"Потребує уваги та вирішення": офіцер ЗСУ заявив про нове загострення на фронті (карта)

Лейтенант "Алекс" повідомив про просування ворога поблизу Першотравневого. З його слів, російські диверсанти вже неодноразово виходили до річки Оскіл.

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Російські окупанти тиснуть в районі Куп’янська, у Вишневе проникають ворожі диверсійно-розвідувальні групи. Про це 9 жовтня повідомив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

"На Куп’янському напрямку загострення обстановки, яке також потребує уваги та вирішення", — підкреслив він.

Військовий зазначив, що раніше ЗС РФ мали успіхи в районі селища Першотравневе. Окрім того, у село Вишневе "потроху починають проникати ворожі ДРГ".

"Алекс" додав, що російські окупанти тиснуть по всій лінії фронту.

Згадані населені пункти на мапі бойових дій Фото: Deep State

8 жовтня офіцер інформував, що в районі Першотравневого на Купʼянському напрямку "погіршилась ситуація".

"Противнику вчора вдалося продавити на цій ділянці та взяти декілька позицій під контроль", — зазначав він.

Військовослужбовець додавав, що ЗС РФ просунулись і в районі села Сенькове. З його слів, російські ДРГ "вже неодноразово" виходили до річки Оскіл.

Нагадаємо, 8 жовтня лейтенант "Алекс" спростував заяви росіян про нібито повторну окупацію Вовчанського агрегатного заводу та розповів про справжній стан справ на об’єкті.

Також офіцер коментував повідомлення про можливе відправлення регулярних військ КНДР в Україну. Він оцінив загрозу від такої "підмоги" російським загарбникам.