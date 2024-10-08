КНДР може відправити регулярні війська в Україну: офіцер ЗСУ оцінив рівень небезпеки

Лейтенант "Алекс" запевнив, що вороже командування відчуватиме ще менше жалю до іноземних бійців, ніж до власних. З його слів, нова порція "гарматного м’яса" на фронті може стати проблемою.

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Міністр оборони Південної Кореї попередив, що лідер КНДР Кім Чен Ин може направити в Україну бійців регулярних військ. У ЦПД відповіли, що обмежена кількість військових вже здійснює нагляд за зброєю країни і деякі з них вже загинули. Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" розповів, наскільки загрозливим може бути прибуття "підмоги" з Північної Кореї.

"Якщо солдати з КНДР дійсно зʼявляться на нашому полі бою, то результат застосування таких підрозділів буде залежати від покладених на них функцій", — наголосив він.

Військовий нагадав, що Росія "не шкодує своїх". Він припустив, що чужих бійців окупантам також "тим більше не буде шкода".

Так "Алекс" дійшов висновку, що північнокорейських помічників слід розглядати лише як так зване гарматне м’ясо. Те, що його стане більше, за оцінкою офіцера, стане проблемою для Сил оборони.

"Проте є і зворотна сторона медалі, адже корейські солдати будуть максимально непристосовані до умов нашої війни, тому таке стадо буде найменш вмотивованим і шукатиме найпершу можливість дати по педалях, якщо припече, тому можуть навпаки створити проблеми для росіян", — зауважив лейтенант.

Він додав, що такими обіцянками можна здивувати мирне населення, але не військовослужбовців. Захисники будуть воювати й знищувати ворога, поки це можливо, адже іншого варіанту немає.

Нагадаємо, керівник ЦПД Андрій Коваленко передавав, що КНДР відправила в Донецьку область невеликі інженерні підрозділи. З його слів, завдання північнокорейських військових — стежити за використанням поставлених боєприпасів російськими окупантами. Також вони супроводжують вантажі та фіксують брак.

3 жовтня стало відомо про ліквідацію північнокорейських бійців у Донецькій області. Повідомлялось, що іноземцям показували підготовку особового складу ЗС РФ до штурмів. Голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко підтвердив загибель шести військових з КНДР та пояснив, чому це — важливо.