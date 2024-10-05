На Донбасі ліквідували бійців КНДР: Тимочко пояснив, у чому небезпека для ЗСУ

На фронті було ліквідовано північнокорейських військових, які отримували певну інформацію та навички. Цих військовослужбовців перевіряли спецслужби, уточнив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

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КНДР є мілітаризованою країною, тому втрата кількох бійців — це не так важливо. Проте, за словами голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Івана Тимочка, загибель шість північнокорейських військових — це мало, але й багато, якщо це перейде в систему взаємодії армій РФ та КНДР. Про це він повідомив в ефірі "Еспресо".

"Північна Корея це по суті шалено мілітаризована країна, все населення так чи інакше прокачується через армію, і там втрати декількох людей не такі важливі", — сказав Іван Тимочко.

Він зазначив, що важливим є те, що північнокорейські військові отримували якусь інформацію чи навички, пройшли певний відбір та не просто так опинилися у РФ, але вони знищені та не будуть носіями інформації. В результаті на їхнє місце потрібно прислати нових. Ба більше, з КНДР важко виїхати, тому це були вірні режиму люди, яких перевіряли спецслужби.

За словами Тимочка, відомо, що Росія отримувала північнокорейську зброю, тоді як відправлення військових з КНДР до РФ може свідчити про декілька моментів. Зокрема, у Росії не вистачає операторів північнокорейської техніки, зброї, а тому потрібні спільні школи. Також КНДР може намагатися в перспективі інтегрувати російську зброю у свою оборону. Йдеться про ракети, системи ППО. Ймовірно, так вони можуть готуватися до протистоянь, зокрема й локального масштабу, з Південною Кореєю. Також можлива потенційна загроза того, що північнокорейська армія та ЗС РФ намагаються інтегруватися одна в одну для взаємодії, зокрема, проти України чи інших країн.

Він наголосив, що з одного боку загибель шістьох північнокорейських військових — це мало, а з другого — це багато, якщо це перейде в систему взаємодії російської та північнокорейської армій.

"Коли це починається, то до цього треба віднестися досить серйозно", — додав Тимочко.

Нагадаємо, 3 жовтня українські бійці завдали ракетного удару та ліквідували понад 20 російських та північнокорейських військових на Донбасі. Перед ударом ворог демонстрував представникам Північної Кореї підготовку особового складу до штурмових дій та захисту.

5 жовтня керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко зазначив, що КНДР відправила невеликі інженерні підрозділи на Донбас. Зокрема, для супроводу постачань своїх боєприпасів до РФ.