На Донбассе ликвидировали бойцов КНДР: Тимочко объяснил, в чем опасность для ВСУ

На фронте были ликвидированы северокорейские военные, которые получали определенную информацию и навыки. Этих военнослужащих проверяли спецслужбы, уточнил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

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КНДР является милитаризованной страной, поэтому потеря нескольких бойцов — это не так важно. Однако, по словам председателя Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочко, гибель шесть северокорейских военных — это мало, но и много, если это перейдет в систему взаимодействия армий РФ и КНДР. Об этом он сообщил в эфире "Эспрессо".

"Северная Корея это по сути безумно милитаризованная страна, все население так или иначе прокачивается через армию, и там потери нескольких людей не так важны", — сказал Иван Тимочко.

Он отметил, что важно то, что северокорейские военные получали какую-то информацию или навыки, прошли определенный отбор и не просто так оказались в РФ, но они уничтожены и не будут носителями информации. В результате на их место нужно прислать новых. Более того, из КНДР трудно уехать, поэтому это были верные режиму люди, которых проверяли спецслужбы.

По словам Тимочко, известно, что Россия получала северокорейское оружие, тогда как отправка военных из КНДР в РФ может свидетельствовать о нескольких моментах. В частности, в России не хватает операторов северокорейской техники, оружия, а потому нужны совместные школы. Также КНДР может пытаться в перспективе интегрировать российское оружие в свою оборону. Речь идет о ракетах, системах ПВО. Вероятно, так они могут готовиться к противостояниям, в том числе и локального масштаба, с Южной Кореей. Также возможна потенциальная угроза того, что северокорейская армия и ВС РФ пытаются интегрироваться друг в друга для взаимодействия, в частности, против Украины или других стран.

Он отметил, что с одной стороны гибель шестерых северокорейских военных — это мало, а с другой — это много, если это перейдет в систему взаимодействия российской и северокорейской армий.

"Когда это начинается, то к этому надо отнестись достаточно серьезно", — добавил Тимочко.

Напомним, 3 октября украинские бойцы нанесли ракетный удар и ликвидировали более 20 российских и северокорейских военных на Донбассе. Перед ударом враг демонстрировал представителям Северной Кореи подготовку личного состава к штурмовым действиям и защите.

5 октября руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отметил, что КНДР отправила небольшие инженерные подразделения на Донбасс. В частности, для сопровождения поставок своих боеприпасов в РФ.