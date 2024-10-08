ЗМІ Південної Кореї прогнозують, що КНДР відправить солдатів в Україну: з'явилася реакція РНБО

Міністр оборони Південної Кореї вважає, що Кім Чен Ин незабаром відправить на допомогу Володимиру Путіну своїх солдатів. Однак, зазначив голова ЦПД РНБО Андрій Коваленко, військові армії КНДР уже перебувають в Україні і навіть зазнають втрат.

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Північна Корея, ймовірно, направить військовослужбовців своїх регулярних збройних сил в Україну для підтримки Росії. Про це, як повідомляє південнокорейське інформаційне агентство Йонхап, заявив міністр оборони Республіки Корея.

Війська КНДР в Україні — попередження Південної Кореї

Це, як зазначається, є останньою ознакою поглиблення військової співпраці між Пхеньяном і Москвою.

Ця оцінка прозвучала на тлі прагнення Північної Кореї зміцнити зв'язки з Росією, що підтверджується двосторонньою угодою, яка містить пункт про взаємну оборону, підписаною північнокорейським лідером Кім Чен Ином і президентом Росії Володимиром Путіним на переговорах на найвищому рівні в червні.

Армія Північної Кореї Фото: Yonhap News

"Оскільки Росія і Північна Корея підписали взаємний договір, схожий на військовий союз, можливість такого розгортання вельми ймовірна", — заявив міністр оборони Кім Ен Хен законодавцям під час аудиторської сесії парламенту.

На цьому тлі Кім заявив, що втрати північнокорейських військ на окупованій Росією території українського міста Донецьк також, найімовірніше, відповідають дійсності.

Війська КНДР в Україні — реакція РНБО

Північна Корея вже направила своїх військових в Україну, зазначив керівник Центру протидії дезінформації Ради нацбезпеки і оборони Андрій Коваленко.

За його словами, військові КНДР в обмежених кількостях, переважно інженерні, здійснюють нагляд за якістю і використанням пхеньянської зброї російською армією.

"Деякі вже загинули", — зауважив керівник ЦПД.

Самі ж боєприпаси і балістичні ракети KN23, переважно низької якості, зауважив Андрій Коваленко, додавши, що про це військові рапортують Кім Чен Ину.

Нагадаємо, 3 жовтня українські бійці завдали ракетного удару та ліквідували понад 20 російських і північнокорейських військових на Донбасі. Перед ударом ворог демонстрував представникам Північної Кореї підготовку особового складу до штурмових дій і захисту.

5 жовтня керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко зазначив, що КНДР відправила невеликі інженерні підрозділи на Донбас. Зокрема, для супроводу поставок своїх боєприпасів до РФ.