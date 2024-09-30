"Банда зловісного Зеленського вбиває невинних росіян": сестра Кім Чен Ина відповіла на звинувачення

Кім Йо Чжон у відповідь на те, що Володимир Зеленський назвав Північну Корею "спільником" РФ, заявила про "абсурдність звинувачень" у співучасті у війні в Україні, де "невинних росіян вбивають за допомогою західного збройового металолому".

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Сестра голови Державної ради КНДР Кім Чен Ина — Кім Йо Чжон — відповіла на слова президента України Володимира Зеленського, який назвав Північну Корею "спільником" Росії у тривалій війні. Про це повідомляє Newsweek.

Виступаючи в Раді Безпеки ООН у вівторок, президент України заявив, що у РФ немає жодних законних підстав робити Іран і Північну Корею, по суті, спільниками у злочинній війні в Європі.

Він додав, що зброєю згаданих країн продовжують вбивати громадян України та допомагати Путіну красти землю українського народу.

Кім Йо Чжон обіймає посаду заступника директора департаменту зі зв'язків із громадськістю та інформації Трудової партії Кореї. Вона відповіла на звинувачення в неділю.

"Абсурдність звинувачень нашої країни у "співучасті" у війні в Україні, де банда зловісного Зеленського вбиває невинних росіян за допомогою збройового металолому, що його постачають США та Захід, є нерозважливою політичною провокацією, яку нічим не виправдати", — наводить видання цитату Radio Free Asia, що фінансується США.

Вона додала, що світ втомлюється від "трюків Зеленського, який не хоче витрачати гроші", і порадила піти у відставку "заради миру і стабільності в усьому світі".

За заяву президента України представниця КНДР винесла йому "суворе попередження".

Постачання північнокорейської зброї

Росія і Північна Корея заперечують незаконні постачання зброї, попри звинувачення з боку Заходу.

Поряд з Іраном, західні джерела стверджують, що Пхеньян постачає Росії ракети малої дальності, які використовувалися в Україні.

Останки північнокорейських ракет Останки північнокорейських ракет

У нещодавньому звіті британської дослідницької групи Conflict Armament Research йдеться про те, що Північна Корея постачає Росії балістичні ракети малої дальності. Підсумки аналізу залишків чотирьох ракет, які використовували під час атак по Україні протягом літа, показали, що боєприпаси виготовили на території КНДР.

Нагадаємо, що в Південній Кореї розробили ракету Hyunmoo-5 дальністю 5 000 км, яка може уражати інфраструктуру КНДР.

Також повідомлялося, що, за даними Reuters, КНДР готова виробити 90 ядерних боєголовок і вдвічі збільшити наявний запас.