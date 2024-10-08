КНДР может отправить регулярные войска в Украину: офицер ВСУ оценил уровень опасности

Лейтенант "Алекс" заверил, что вражеское командование будет испытывать еще меньше жалости к иностранным бойцам, чем к собственным. По его словам, новая порция "пушечного мяса" на фронте может стать проблемой.

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Министр обороны Южной Кореи предупредил, что лидер КНДР Ким Чен Ын может направить в Украину бойцов регулярных войск. В ЦПД ответили, что ограниченное количество военных уже осуществляет надзор за оружием страны, и некоторые из них уже погибли. Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" рассказал, насколько угрожающим может быть прибытие "подмоги" из Северной Кореи.

"Если солдаты из КНДР действительно появятся на нашем поле боя, то результат применения таких подразделений будет зависеть от возложенных на них функций", — подчеркнул он.

Военный напомнил, что Россия "не жалеет своих". Он предположил, что чужих бойцов оккупантам также "тем более не будет жалко".

Так "Алекс" пришел к выводу, что северокорейских помощников следует рассматривать только как так называемое пушечное мясо. То, что его станет больше, по оценке офицера, станет проблемой для Сил обороны.

"Однако есть и обратная сторона медали, ведь корейские солдаты будут максимально неприспособлены к условиям нашей войны, поэтому такое стадо будет наименее мотивированным и будет искать первую возможность дать по педалям, если припечет, поэтому могут наоборот создать проблемы для россиян", — отметил лейтенант.

Он добавил, что подобными обещаниями можно удивить мирное население, но не военнослужащих. Защитники будут воевать и уничтожать врага, пока это возможно, ведь другого варианта нет.

Напомним, руководитель ЦПД Андрей Коваленко передавал, что КНДР отправила в Донецкую область небольшие инженерные подразделения. По его словам, задача северокорейских военных — следить за использованием поставленных боеприпасов российскими оккупантами. Также они сопровождают грузы и фиксируют недостачу.

3 октября стало известно о ликвидации северокорейских бойцов в Донецкой области. Сообщалось, что иностранцам показывали подготовку личного состава ВС РФ к штурмам. Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко подтвердил гибель шести военных из КНДР и объяснил, почему это — важно.