"Зайшли одразу з тряпкою": боєць ЗСУ прокоментував ситуацію на заводі у Вовчанську

Росіян запевнили, що ЗС РФ знову окупували Вовчанський агрегатний завод. Офіцер "Алекс" розповів про справжні успіхи ворога на об’єкті.

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Російські джерела повідомили про нібито повторне захоплення Агрегатного заводу у Вовчанську. Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" розповів, чи дійсно окупанти присутні на території об’єкта та яка там ситуація.

"Загалом територія заводу включає близько 24 будівлі, головні будівлі заводу на цей момент перебувають під впевненим контролем Сил оборони України", — запевнив військовослужбовець.

Він визнав, що ЗС РФ дійсно тиснуть як на околицях, так і в центрі Вовчанська. З його слів, Сили оборони втратили "декілька позицій".

"Стосовно заводу не можу нічого конкретного сказати, можливо, в якусь крайню будівлю і зайшли одразу з тряпкою, бо вони їх люблять пхати за мінімального приводу", — зауважив "Алекс".

Він повідомив, що загалом ситуація у Вовчанську — "без кардинальних змін". Там продовжують стабілізаційні дії ЗСУ.

Згодом "Алекс" повідомив, що окупанти, яким "треба було лізти до Агрегатного заводу заради тряпки", отримали відсіч від Сил оборони. Він уточнив, що йдеться про атаку касетним боєприпасом.

"Я думаю, ви вже зрозуміли, що не довго вони радувались. Викурили знову з тих декількох будівель", — написав військовий.

Він додав, що тепер там — сіра зона. Тобто тривають бої, свій контроль ворог втратив.

Нагадаємо, росіяни поширили у соцмережах відео з нібито повторно захопленого Вовчанського агрегатного заводу. Повідомлялось, що ворог вивісив на підприємстві триколор. В ОТУ "Харків" відповіли, що кадри були зняти ще у липні, а заяви про окупацію об’єкта — неправдиві.

3 жовтня аналітики DeepState опублікували свіжі знімки з Вовчанська та повідомили, що місто "просто стерли". В ОТУ "Харків" розповіли, що Росія вже підготувала шкільну програму на випадок його окупації.