ЗС РФ стратили чотирьох бійців ЗСУ у Вовчанську: деталі від прокуратури

Підозрюваний російський військовий у страті українських бійців може перебувати в полоні ЗСУ. В разі доведення вини йому загрожує довічне позбавлення волі.

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Російські військові стратили чотирьох українських військових на території агрегатного заводу у Вовчанську Харківської області. Про це повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков в інтервʼю "Обозревателю".

"На сьогодні прокурорами вже розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, пов’язаних з умисним вбивством чотирьох військовополонених — військовослужбовців Збройних сил України, яких російські військові за наказом командування влітку 2024 року стратили на території Агрегатного заводу у місті Вовчанськ", — сказав Олександр Фільчаков.

За його словами, вказані факти документуються завдяки співпраці з ГУР МОУ.

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Фільчаков зауважив, що приводом для початку розслідування стали допити військовополонених російських військових, у процесі чого було отримано свідчення щодо вчинення цього злочину.

Він уточнив, що розслідування таких злочинів має свої труднощі, зокрема й через бойові дії. В результаті це ускладнює доступ до місця події. Але цей випадок може бути унікальним, адже особа, яка може бути підозрюваною, перебуває в українському полоні.

"Це відкриває можливість не використовувати процедуру заочного провадження (in absentia), а провести справедливий судовий процес і винести вирок із реальним виконанням покарання", — пояснив Олександр Фільчаков та додав, що в разі доведення вини підозрюваного можуть засудити до довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, 4 жовтня керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора Юрій Білоусов розповів, що на фронті ЗС РФ розстріляли 93 українських військових, які здалися в полон. Він зауважив, що 80% страт відбулися цього року.

3 жовтня стало відомо, що противник нібито розстріляв полоненого балтійського добровольця, який воював у складі ЗСУ.