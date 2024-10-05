ВС РФ казнили четырех бойцов ВСУ в Волчанске: детали от прокуратуры

Подозреваемый российский военный в казни украинских бойцов может находиться в плену ВСУ. В случае доказательства вины ему грозит пожизненное лишение свободы.

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Российские военные казнили четырех украинских военных на территории агрегатного завода в Волчанске Харьковской области. Об этом сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков в интервью "Обозревателю".

"На сегодня прокурорами уже начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, связанных с умышленным убийством четырех военнопленных — военнослужащих Вооруженных сил Украины, которых российские военные по приказу командования летом 2024 года казнили на территории Агрегатного завода в городе Волчанск", — сказал Александр Фильчаков.

По его словам, указанные факты документируются благодаря сотрудничеству с ГУР МОУ.

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Фильчаков отметил, что поводом для начала расследования стали допросы военнопленных российских военных, в процессе чего были получены показания о совершении этого преступления.

Он уточнил, что расследование таких преступлений имеет свои трудности, в том числе и из-за боевых действий. В результате это затрудняет доступ к месту происшествия. Но этот случай может быть уникальным, ведь лицо, которое может быть подозреваемым, находится в украинском плену.

"Это открывает возможность не использовать процедуру заочного производства (in absentia), а провести справедливый судебный процесс и вынести приговор с реальным исполнением наказания", — пояснил Александр Фильчаков и добавил, что в случае доказательства вины подозреваемого могут приговорить к пожизненному лишению свободы.

Напомним, 4 октября руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора Юрий Белоусов рассказал, что на фронте ВС РФ расстреляли 93 украинских военных, которые сдались в плен. Он отметил, что 80% казней произошли в этом году.

3 октября стало известно, что противник якобы расстрелял пленного балтийского добровольца, который воевал в составе ВСУ.