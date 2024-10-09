Змушують ЗСУ відступити: ЗС РФ намагаються оточити 2 населені пункти на Донеччині, — боєць

Посилюються накати ЗС РФ на Новоселидівку, а бої відбуваються вже в самому селі. Також окупанти намагаються просунутися в бік Новодмитрівки.

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На Донеччині ЗС РФ намагаються просунутися в бік Новодмитрівки та захопили птахофабрику в Цукуриному. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив боєць Сил оборони з позивним "Мучной".

"Ворог зміг дотиснути птахофабрику та займає нові позиції, можна вважати шо Цукурине за хряками. Зараз вони намагаються просуватися у бік Новодмитрівки, поки без особливих успіхів", — проінформував він.

Карта боїв в районі Цукуриного

Також, за його словами, російські окупанти дедалі більше тиснуть на Новоселидівку.

"Посилюються накати на Новоселидівку, бої відбуваються вже в самому селі. Ворог все робить для того, щоб змусити нас відступити та взяти в оперативне оточення 2 населенні пункти це Гірник та Курахівка, які п**ари обходять з заходу", — повідомив військовий.

У зведенні Генштабу ЗСУ 9 жовтня повідомлялося, що на Курахівському напрямку Сили оборони відбили 40 атак. Найактивніше ЗС РФ намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Катеринівка та Антонівка.

"Ворог атакував у бік Цукуриного, Новоселидівки, Гірника, Максимільянівки, Георгіївки, Костянтинівки, Курахівки, Ізмайлівки, Гострого, Курахового та Водяного", — йшлося в повідомленні.

Нагадаємо що 9 жовтня речник Сил оборони півдня Владислав Ворошин заявив, що ЗС РФ готуються до нових штурмів після захоплення Вугледара. Зокрема, ворог може активізуватися в напрямку Великої Новосілки. Проте напруга зберігається й на півдні.