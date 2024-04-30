Кабмін виділив додаткові гроші, щоб закупити 300 тисяч дронів для ЗСУ

За словами прем'єр-міністра України, уряд передбачив у бюджеті на 2024 рік 1,5 млрд грн для грантів розробникам новітніх оборонних технологій.

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Кабінет міністрів України виділив з державного бюджету додаткові 15,5 млрд грн на закупівлю 300 000 дронів для Збройних сил України. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Кошти підуть адміністрації Держспецзв’язку, яка займається відповідними закупівлями. За виділені сьогодні кошти 300 тисяч дронів будуть поставлені нашим Силам безпеки та оборони", — сказав Шмигаль.

Він уточнив, що це додатковий ресурс до вже виділених цього року 43,3 млрд грн на безпілотники.

Прем'єр-міністр України також нагадав, що держава надала 186 грантів на суму у понад 120 млн грн для дослідницько-конструкторських робіт та для масштабування виробництва безпілотників, систем радіоелектронної боротьби та застосування штучного інтелекту.

За словами Дениса Шмигаля, на цей рік у держбюджеті уряд передбачив 1,5 млрд грн на гранти для розробників defense-tech (оборонних технологій) рішень.

Нагадаємо, українка Віолетта Олійник із Чернівців, яка самостійно збирає безпілотники, відправила Силам оборони на фронт уже 71 дрон. Дівчина самостійно навчилася робити безпілотні бомбардувальники та ударні коптери за інструкцією, замовляючи більшість деталей у Китаї.

26 квітня Кабінет Міністрів України подовжив дію пільгової ціни на електроенергію для населення до 31 травня. Як зазначається в повідомленні очільника Кабміну, наразі пільгові тарифи на електроенергію для побутових споживачів становлять 2,64 гривні за 1 кіловат. Дія такого тарифу мала закінчуватися 30 квітня. Водночас прем'єр закликав усіх українців ощадливо споживати електроенергію, оскільки в енергосистемі країни зберігається значний дефіцит, попри ремонтні роботи 24/7.

27 квітня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що жодних змін стосовно телемарафону "Єдині новини" не буде. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, потреба у телемарафоні нікуди не зникла, адже за його допомогою в Україні спростовуються російські ІПСО.