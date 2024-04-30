Кабмин выделил дополнительные деньги, чтобы закупить 300 тысяч дронов для ВСУ

По словам премьер-министра Украины, правительство предусмотрело в бюджете на 2024 год 1,5 млрд грн для грантов разработчикам новейших оборонных технологий.

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Кабинет министров Украины выделил из государственного бюджета дополнительные 15,5 млрд грн на закупку 300 000 дронов для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Средства пойдут администрации Госспецсвязи, которая занимается соответствующими закупками. За выделенные сегодня средства 300 тысяч дронов будут поставлены нашим Силам безопасности и обороны", — сказал Шмыгаль.

Он уточнил, что это дополнительный ресурс к уже выделенным в этом году 43,3 млрд грн на беспилотники.

Премьер-министр Украины также напомнил, что государство предоставило 186 грантов на сумму более 120 млн грн для исследовательско-конструкторских работ и для масштабирования производства беспилотников, систем радиоэлектронной борьбы и применения искусственного интеллекта.

По словам Дениса Шмыгаля, на этот год в госбюджете правительство предусмотрело 1,5 млрд грн на гранты для разработчиков defense-tech (оборонных технологий) решений.

Напомним, украинка Виолетта Олейник из Черновцов, которая самостоятельно собирает беспилотники, отправила Силам обороны на фронт уже 71 дрон. Девушка самостоятельно научилась делать беспилотные бомбардировщики и ударные коптеры по инструкции, заказывая большинство деталей в Китае.

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27 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что никаких изменений относительно телемарафона "Единые новости" не будет. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, потребность в телемарафоне никуда не исчезла, ведь с его помощью в Украине опровергаются российские ИПСО.