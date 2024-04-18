Украина требует конфискации активов РФ: Шмыгаль рассказал, на что хотят потратить деньги

Премьер выразил благодарность США за лидерство в G7 в этом вопросе. По его словам, Киев планирует сосредоточиться на "неотложных потребностях".

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, на какие нужды будут потрачены замороженные средства от замороженных активов РФ. Об этом известно из его публикации в соцсетях от 17 апреля.

Премьер отметил, что правительство настаивает на использовании вражеских активов для усиления и восстановления Украины.

"В условиях ограниченности ресурсов сосредоточимся на неотложных потребностях, таких как ремонт энергетической и критической инфраструктуры", — уточнил Шмыгаль.

18 апреля он сообщил, что обсудил важность конфискации активов РФ и их направления на нужды Украины с директором Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

Премьер-министр подчеркнул, что Украина благодарна Вашингтону за лидерство в консультациях со странами G7 по конфискации замороженных российских активов.

"С начала полномасштабной войны США взяли на себя обязательств на почти 45 млрд долларов в сфере обороны. Мы получили 55 пакетов военной поддержки. Около 22,9 млрд долларов грантов. Очень это ценим", — добавил Шмыгаль.

Напомним, глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что G7 продолжает изучать возможности разблокирования почти 300 миллиардов долларов из замороженных активов РФ для поддержки Украины.

20 марта глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель выступил за трату 90% доходов от российских активов на оружие для Украины. В России это назвали "бандитизмом и воровством".