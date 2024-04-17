Украина не получит сразу всю сумму в случае конфискации замороженных активов РФ, — Минфин США

Россия начинает замечать признаки того, что США и их союзники устают или им труднее находить пути поддержки Украины, и это дает РФ надежду, что они смогут пережить трудные времена и ждать, пока решимость Запада упадет, считает министр финансов США.

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США и их союзники из Большой семерки (G7) продолжают изучать ряд возможностей разблокирования почти 300 миллиардов долларов из замороженных российских активов для помощи Украине, заявила министр финансов США Джанет Йеллен. Об этом пишет Reuters.

"Это гуманитарный и моральный императив, а также экономическая война, учитывая значительное негативное влияние войны на экономики во всем мире. Я боюсь, что Россия начинает замечать признаки того, что США и наши союзники устают или им труднее находить пути поддержки Украины, и это дает им надежду, что они смогут пережить нас и ждать, пока наша решимость упадет", — сказала Йеллен.

Она сказала, что обсуждается ряд возможностей, от прямого ареста активов до использования их в качестве залога, и отметила, что Украина также не будет иметь возможности получить всю сумму сразу, даже если все замороженные активы будут арестованы.

Напомним, что в Австралии элиты требуют перенаправить 9 млрд долларов "грязных денег" РФ Украине. Дискуссии по использованию российских активов в Австралии активизировались, поскольку ВС РФ имеют успехи на поле боя в Украине, а Конгресс США затягивает с одобрением пакета помощи Киеву.

Ранее сообщалось, что Китай, Индонезия и Саудовская Аравия опасаются, что конфискация российских активов создаст прецедент, а они сами могут стать следующими после России.