Україна не отримає одразу всю суму у разі конфіскації заморожених активів РФ, — Мінфін США

Росія починає помічати ознаки того, що США та їхні союзники втомлюються або їм важче знаходити шляхи підтримки України, і це дає РФ надію, що вони зможуть пережити важкі часи і чекати, поки рішучість Заходу впаде, вважає міністерка фінансів США.

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США та їх союзники з Великої сімки (G7) продовжують вивчати низку можливостей розблокування майже 300 мільярдів доларів із заморожених російських активів для допомоги Україні, заявила міністерка фінансів США Джанет Єллен. Про це пише Reuters.

"Це гуманітарний і моральний імператив, а також економічна війна, враховуючи значний негативний вплив війни на економіки в усьому світі. Я боюся, що Росія починає помічати ознаки того, що США та наші союзники втомлюються або їм важче знаходити шляхи підтримки України, і це дає їм надію, що вони зможуть пережити нас і чекати, поки наша рішучість впаде", — сказала Єллен.

Вона сказала, що обговорюється низка можливостей, від прямого арешту активів до використання їх як застави, і зазначила, що Україна також не матиме можливості отримати всю суму одразу, навіть якщо всі заморожені активи буде арештовано.

Нагадаємо, що в Австралії еліти вимагають перенаправити 9 млрд доларів "брудних грошей" РФ Україні. Дискусії щодо використання російських активів в Австралії активізувалися, оскільки ЗС РФ мають успіхи на полі бою в Україні, а Конгрес США затягує зі схваленням пакету допомоги Києву.

Раніше повідомлялося, що Китай, Індонезія та Саудівська Аравія побоюються, що конфіскація російських активів створить прецедент, а вони самі можуть стати наступними після Росії.