Україна вимагає конфіскації активів РФ: Шмигаль розповів, на що хочуть витратити гроші

Прем’єр висловив вдячність США за лідерство в G7 у цьому питанні. За його словами, Київ планує зосередитися на "невідкладних потребах".

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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, на які потреби будуть витрачені заморожені кошти від заморожених активів РФ. Про це відомо з його публікації в соцмережах від 17 квітня.

Прем’єр зазначив, що уряд наполягає на використанні ворожих активів для посилення та відновлення України.

"В умовах обмеженості ресурсів зосередимося на невідкладних потребах, таких як ремонт енергетичної та критичної інфраструктури", — уточнив Шмигаль.

18 квітня він повідомив, що обговорив важливість конфіскації активів РФ і їх спрямування на потреби України з директоркою Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.

Прем’єр-міністр підкреслив, що Україна вдячна Вашингтону за лідерство в консультаціях із країнами G7 щодо конфіскації заморожених російських активів.

"Від початку повномасштабної війни США взяли на себе зобов’язань на майже 45 млрд доларів у сфері оборони. Ми отримали 55 пакетів військової підтримки. Близько 22,9 млрд доларів грантів. Надзвичайно це цінуємо", — додав Шмигаль.

Нагадаємо, голова Мінфіну США Джанет Єллен заявила, що G7 продовжує вивчати можливості розблокування майже 300 мільярдів доларів із заморожених активів РФ для підтримки України.

20 березня голова зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель виступив за витрату 90% доходів від російських активів на зброю для України. У Росії це назвали "бандитизмом і злодійством".