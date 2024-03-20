У МЗС РФ відреагували на пропозицію Борреля про використання активів Центробанку Росії

Речниця відомства Росії Марія Захарова назвала пропозицію представника ЄС щодо використання прибутку від заморожених активів для фінансування України "бандитизмом і крадіжками".

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Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова відреагувала в середу, 20 березня, на пропозиції глави зовнішньополітичного відомства ЄС Жозепа Борреля щодо доходів від "заморожених" російських активів. Про це повідомляє The Guardian.

Захарова сказала, що пропозиції Борреля використовувати прибуток від знерухомлених активів Центробанку Росії для фінансування України — "це бандитизм і злодійство".

Що запропонував Боррель

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив у середу, 20 березня, що запропонує на саміті лідерів ЄС, який має відбутися 21-22 березня, використовувати 90% доходів від російських активів, заморожених в Європі, для закупівлі зброї для України через Європейський фонд миру.

"Сьогодні я представив пропозицію високого представника про ухвалення Радою ЄС рішення щодо використання непередбачених доходів від заморожених російських активів для підтримки України в її боротьбі за перемогу", — написав він у соцмережі Х.

Решту 10% він запропонував перевести в бюджет ЄС, щоб використовувати їх для підвищення потенціалу української оборонної промисловості.

"Я розраховую на якнайшвидше затвердження цієї пропозиції Радою. Це продемонструє єдність ЄС і його прихильність підтримці України та її народу", — додав глава дипломатії ЄС.

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Нагадаю, 15 березня федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив про рішення спрямувати доходи від заморожених російських активів на закупівлю зброї для України.

За інформацією Bloomberg, отримувати прибуток від заморожених російських активів Україна почне з липня 2024 року.