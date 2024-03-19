90% на зброю для України: Боррель озвучив план щодо заморожених активів РФ

За словами головного дипломати Європи, решту доходів від прибутків перерахують до бюджету ЄС і спрямують на підвищення потенціалу оборонної промисловості України

Related video

Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель буде пропонувати ЄС направити 90% доходів заморожених активів Російської Федерації у Європі на закупівлю зброї для України. Про це дипломат заявив у вівторок, 17 березня, повідомляє Reuters.

З його слів, така покупка здійснюватиметься через Європейський фонд миру.

10%, які залишаться, Боррель запропонує перерахувати до бюджету Євросоюзу і використати ці кошти для посилення потенціалу української оборонної промисловості.

Очільник зовнішньополітичного відомства ЄС планує подати відповідну пропозицію країнам-членам ЄС у середу, 20 березня, напередодні саміту Євросоюзу, який стартує 21 березня.

Заморожені активи РФ в Європі

14 березня британське видання The Guardian писало, що до 2027 року російські активи, заморожених на Заході, ймовірно, принесуть від 15 до 20 мільярдів євро прибутку після сплати податків.

Приблизно 70% усіх російських активів, які заморожені, зберігаються в бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear. Йдеться про еквівалент у 190 млрд євро. Це цінні папери і готівка російського Центрального банку.

Нагадаю, 15 березня федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив про рішення направити доходи від заморожених російських активів на закупівлю зброї для України.

За інформацією Bloomberg, отримувати прибуток від заморожених російських активів Україна почне з липня 2024 року.