"Запаси вичерпано": Боррель визнав, що за два роки війни ЄС використав усі ресурси

Очільник дипломатичної служби Євросоюзу закликав європейські країни нарощувати виробництво озброєння і "продовжувати надавати адекватну військову підтримку Україні".

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Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що за два роки повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЄС вичерпав власні запаси озброєнь. Про це він написав у своєму блозі у понеділок, 11 березня.

Боррель нагадав, що війна проти України актуалізувала питання нарощування виробничих потужностей європейського оборонно-промислово комплексу.

"Щоб відповісти на російську агресію, ми зробили те, що було немислимим кілька років тому – надали зброю, переважно з наявних запасів, країні, яка перебуває у стані війни, використовуючи Європейський фонд миру. Але після двох років війни високої інтенсивності наявні запаси вичерпано, і конфлікт переріс із війни запасів у війну виробництва", — констатував Боррель.

Глава європейської дипломатії закликав європейські країни нарощувати свої виробничі потужності, щоб "продовжувати надавати адекватну військову підтримку Україні".

Зі слів дипломата, наразі 90% усієї оборонної промисловості ЄС сконцентровано у кількох країнах. Річний оборот галузі становить близько 70 млрд євро та налічує пів мільйона працівників.

"Вона (оборонна галузь, — ред.) забезпечує близько 40% потреб європейської оборони, а це означає, що наші армії імпортують більшу частину зброї і техніки, що ними використовуються", — написав Боррель.

За його словами, останні два роки Євросоюз робив 78% оборонних закупівель поза союзом. Також ЄС експортує 40–50% продукції своєї оборонної промисловості.

"У нинішньому геополітичному контексті у нас немає іншого вибору: ми повинні бути "готовими до оборони", — резюмував Боррель.

Нагадаємо, 5 березня високий представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Україна власними силами закупила у європейських виробників озброєнь 350 тисяч артилерійських боєприпасів.

18 лютого глави дипломатичної служби Євросоюзу визнав, що ЄС занадто часто вагався в питаннях постачання ЗСУ нових типів озброєння. Якби блок діяв рішучіше, ситуація на фронті могла б розвиватися інакше.