"Запасы исчерпаны": Боррель признал, что за два года войны ЕС использовал все ресурсы

Глава дипломатической службы Евросоюза призвал европейские страны наращивать производство вооружения и "продолжать оказывать адекватную военную поддержку Украине".

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Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что за два года полномасштабного вторжения России в Украину ЕС исчерпал собственные запасы вооружений. Об этом он написал в своем блоге в понедельник, 11 марта.

Боррель напомнил, что война против Украины актуализировала вопрос наращивания производственных мощностей европейского оборонно-промышленного комплекса.

"Чтобы ответить на российскую агрессию, мы сделали то, что было немыслимо несколько лет назад — предоставили оружие, преимущественно из имеющихся запасов, стране, находящейся в состоянии войны, используя Европейский фонд мира. Но после двух лет войны высокой интенсивности имеющиеся запасы исчерпаны, и конфликт перерос из войны запасов в войну производства", — констатировал Боррель.

Глава европейской дипломатии призвал европейские страны наращивать свои производственные мощности, чтобы "продолжать оказывать адекватную военную поддержку Украине".

По словам дипломата, сейчас 90% всей оборонной промышленности ЕС сконцентрировано в нескольких странах. Годовой оборот отрасли составляет около 70 млрд евро и насчитывает полмиллиона работников.

"Она (оборонная отрасль, — ред.) обеспечивает около 40% потребностей европейской обороны, а это означает, что наши армии импортируют большую часть оружия и техники, которые ими используются", — написал Боррель.

По его словам, последние два года Евросоюз делал 78% оборонных закупок вне союза. Также ЕС экспортирует 40-50% продукции своей оборонной промышленности.

"В нынешнем геополитическом контексте у нас нет другого выбора: мы должны быть "готовыми к обороне", — резюмировал Боррель.

Напомним, 5 марта высокий представитель Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что Украина собственными силами закупила у европейских производителей вооружений 350 тысяч артиллерийских боеприпасов.

18 февраля главы дипломатической службы Евросоюза признал, что ЕС слишком часто колебался в вопросах поставки ВСУ новых типов вооружения. Если бы блок действовал решительнее, ситуация на фронте могла бы развиваться иначе.