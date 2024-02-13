Россия может начать новое большое наступление после "выборов", — Боррель

Главный дипломат Европейского Союза убежден, что Украине сейчас надо помогать "всем, что ей необходимо". А страны-члены ЕС должны определить приоритетность поставок оружия и боеприпасов Киеву.

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Еще одно большое российское наступление может начаться через несколько месяцев после российских "выборов" в марте. Об этом в своем блоге по итогам визита в Украину написал высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, украинский народ по-прежнему настроен продолжать борьбу. И в отличие от российских военных, украинские знают, за что воюют. Впрочем, без западной поддержки, которая по мнению Борреля должна быть срочно усилена, украинцам это не удастся.

"То, что ЕС и его государства-члены сделают в ближайшие месяцы, чтобы предоставить Украине инструменты для противостояния российскому наступлению, будет иметь решающее значение как для Украины, так и для безопасности Европейского Союза", — написал Боррель.

Главный дипломат Евросоюза также вспомнил, как был свидетелем массированного обстрела Украины 7 февраля. Предоставление Украине лучших систем противовоздушной обороны является неотложным приоритетом, считает Боррель.

Кроме того, политик настаивает на изменении подхода к оказанию помощи Украине.

"Если бы Путин победил в Украине, наша безопасность оказалась бы под большим риском. Вот почему нам нужно изменить парадигму с поддержки Украины "столько, сколько нужно" на обязательства поддерживать Украину "всем, что ей необходимо" для того, чтобы выиграть войну и обрести мир", — считает Боррель.

По мнению дипломата, страны-члены Европейского Союза сейчас должны работать со своими оборонными предприятиями над пересмотром контрактов и определить приоритетность поставок оружия и боеприпасов в Украину.

Напомним, 1 февраля 27 лидеров Евросоюза договорились о дополнительном пакете поддержки Украины в размере 50 миллиардов евро. Первый транш в рамках программы финансирования Ukraine Facility направят Украине уже в марте.

9 февраля канцлер Германии Олаф Шольц во время своего визита в Вашингтон обсудил с сенаторами США необходимость оказания помощи Украине.