"Нуждается в поддержке": Шольц обсудил с сенаторами США помощь Украине (фото)

Немецкий политик не скрывал положительных эмоций от встречи с членами Сената США, которые представляют Демократическую и Республиканскую партии. По словам Шольца, союзники должны помочь Украине, чтобы она защитила себя от российской агрессии.

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Канцлер Германии Олаф Шольц во время своего визита в Вашингтон встретился с сенаторами США и обсудил дальнейшую помощь Украине. В сервисе микроблогов Х он сообщил подробности.

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Немецкий политик не скрывал положительных эмоций от встречи с членами Сената США. Он разговаривал с представителями Демократической и Республиканской партий.

Фото: соцсеть Х

"Украина нуждается во всей нашей поддержке, чтобы защитить себя от российской агрессии", — заявил он.

Фото: соцсеть Х

Помощь Украине и рассмотрение в Сенате

Сенат США проголосовал за рассмотрение законопроекта о помощи Украине. Процедурное голосование состоялось в четверг, 8 февраля.

Всего 67 сенаторов проголосовали за решение, которое обеспечит дальнейший процесс рассмотрения и принятия документа, 32 высказались против. Минимум 60 голосов нужно для того, чтобы решение считалось принятым.

Верхняя палата Конгресса США теперь должна голосовать за сам проект закона. Впоследствии его передадут на рассмотрение Палаты представителей.

Накануне в Сенате США не поддержали Большой пакет финансирования международной помощи и миграционной реформы. Однако сенаторы решили пересмотреть законопроект о помощи Украине, но уже без вопроса о защите американской границы с Мексикой.

Напомним, 7 февраля аналитики ISW сообщали, что США не будут бесконечно вооружать Украину. По словам аналитиков, запросы Украины относительно международной безопасности в долгосрочной перспективе снизятся, поскольку Киев наращивает собственный оборонный потенциал. По их мнению, Украина постепенно самостоятельно обеспечит себя вооружением.