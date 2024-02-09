"Потребує підтримки": Шольц обговорив із сенаторами США допомогу Україні (фото)

Німецький політик не приховував позитивних емоцій від зустрічі з членами Сенату США, які представляють Демократичну та Республіканську партії. За словами Шольца, союзники мають допомогти Україні, аби вона захистила себе від російської агресії.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час свого візиту до Вашингтона зустрівся із сенаторами США та обговорив подальшу допомогу Україні. У сервісі мікроблогів Х він повідомив подробиці.

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Німецький політик не приховував позитивних емоцій від зустрічі з членами Сенату США. Він розмовляв з представниками Демократичної та Республіканської партій.

Фото: соцмережа Х

"Україна потребує всієї нашої підтримки, щоб захистити себе від російської агресії", — заявив він.

Фото: соцмережа Х

Допомога Україні та розгляд у Сенаті

Сенат США проголосував за розгляд законопроєкту стосовно допомоги Україні. Процедурне голосування відбулося в четвер, 8 лютого.

Загалом 67 сенаторів проголосували за рішення, яке забезпечить подальший процес розгляду й ухвалення документа, 32 висловилися проти. Щонайменше 60 голосів потрібно для того, щоб рішення вважалося ухваленим.

Верхня палата Конгресу США тепер повинна голосувати за сам проєкт закону. Згодом його передадуть на розгляд Палати представників.

Напередодні у Сенаті США не підтримали Великий пакет фінансування міжнародної допомоги та міграційної реформи. Однак сенатори вирішили переглянути законопроєкт про допомогу Україні, але вже без питання стосовно захисту американського кордону з Мексикою.

Нагадаємо, 7 лютого аналітики ISW повідомляли, що США не будуть нескінченно озброювати Україну. За словами аналітиків, запити України щодо міжнародної безпеки в довгостроковій перспективі знизяться, оскільки Київ нарощує власний оборонний потенціал. На їхню думку, Україна поступово самостійно забезпечить себе озброєнням.