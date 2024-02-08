Новий сценарій з України. Про що домовлятимуться Байден та Шольц

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Шольц у пʼятницю у Байдена: схоже, вимальовується новий сценарій по Україні

Берлін та Вашингтон — найбільші скептики євроатлантичного майбутнього Києва. Шольц та Байден торік виступили проти вступу України до Альянсу. Та політика "обережності" отримала серйозні пробоїни.

Шольц завжди говорив, що Україна не повинна програти, а Росія не має виграти. Це означає, що він очікував тупикову ситуацію, яка призвела б до дипломатичного процесу…. в який він би вʼїхав на білому політичному коні. "Шольц завжди вважає Росію важливішою, ніж усі країни між Москвою та Берліном", — говорить опозиційний політик ФРН Норберт Рьоттген.

The New York Times у статті "Німеччина готується до десятиліть протистояння з Росією" смакує подробицями краху традиційної русофільської політики Берліна.

Міністр оборони Борис Пісторіус закликає німців готуватися до затяжної багатолітньої конфронтації з РФ: "Якщо буде укладено перемирʼя [в Україні]… то російський лідер задумає перевірити єдність НАТО".

Потреба розбудити німецьке суспільство виникла тому, що воно досі не збагнуло загроз із боку РФ. Тільки 38% опитаних громадян вважають, що їх країна повинна перейматися "міжнародними кризами". Тоді як 76% респондентів гадають, що Німеччині слід обмежитися лише дипломатичними інструментами. Заява військових, що Німеччина повинна бути спроможною вести війну і перемагати в ній, спричинила неабиякий переполох у суспільстві.

Шольц не проти й далі перебувати в розтяжці між Кремлем та власним заколисаним суспільством, але його уряд переконаний: повернутися до старого порядку денного з Путіним вже не вдасться. На носі — перемога Трампа, готового похоронити НАТО, а війна в України несе жахливі наслідки для європейської безпеки.

Іншими словами, Берліну пропетляти не вдасться.

Колишня ідея Байдена та Шольца не спрацювала Фото: Twitter

Шольц зустрічатиметься з Байденом на тлі неймовірної критики їх доктрини "деескалації". На часі новий епізод — [не]очікуваний вступ України до НАТО.

Експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон: "У НАТО існує глибоке інституційне почуття провини. Якби Альянс виконав обіцяне і українці справді були б на шляху до повноцінного членства, то, цілком ймовірно, президент РФ не зробив би того, що він зробив". В цьому ж інтервʼю ВВС він додав: "НАТО намагалася дотриматися нейтралітету, але ці зусилля виявилися катастрофічними". Він, як і інший експремʼєр, а нині глава МЗС Девід Кемерон, виступає за відкриття дверей НАТО на наступному саміті Альянсу. Кемерон намагався переконати американців під час свого недавнього візиту до США.

Про це ж раніше говорили і Курт Волкер, Ян Бжезінський, Андерс Фоґ Расмусен, чимало інших політиків та аналітиків.

Впливовий вашингтонський Центр аналізу європолітики озвучив кроки зі зміцнення європейської безпеки, назвавши пріоритетом швидку інтеграцію України до ЄС, а також оголошення на саміті НАТО у Вашингтоні про приєднання України до Альянсу.

"Відсутність чіткого плану приєднання України до НАТО додала Путіну більше впевненості в тому, що він зможе дочекатися Заходу та перемогти Україну у війні на виснаження… Цього літа НАТО має виправити ситуацію, показавши, що єдиний можливий шлях до міцного миру в Європі починається з чіткого шляху України до членства", — Foreign Affairs, одне з найвпливовіших видань у світі у царині зовнішньої політики.

У пʼятницю Байден та Шольц говоритимуть про майбутнє світу. Хороша новина в тому, що конфігурація євроатлантичної безпеки тісно переплетена з успіхами України у протиборстві з РФ. Схоже, Вашингтон та Берлін ще морально не готові навіть думати про відкрите протистояння з Кремлем, їх би влаштував нинішній статус-кво, але гасло "РФ не повинна виграти, Україна не повинна програти" дедалі більше переплітається з членством Києва в Альянсі. Адже попередня політика "деескалації" призвела до очікувань великої війни з мордором.

Настав час щось змінювати.

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