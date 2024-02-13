Росія може розпочати новий великий наступ після "виборів", — Боррель

Головний дипломат Європейського Союзу переконаний, що Україні зараз треба допомагати "всім, що їй необхідно". А країни-члени ЄС мають визначити пріоритетність постачання зброї та боєприпасів Києву.

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Ще один великий російський наступ може початися через кілька місяців після російських "виборів" у березні. Про таке у своєму блозі за підсумками візиту до України написав високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

За його словами, український народ, як і раніше, налаштований продовжувати боротьбу. І на відміну від російських військових, українські знають, за що воюють. Утім, без західної підтримки, яка, на думку Борреля, має бути терміново посилена, українцям це не вдасться.

"Те, що ЄС і його держави-члени зроблять у найближчі місяці, аби надати Україні інструменти для протистояння російському наступу, матиме вирішальне значення як для України, так і для безпеки Європейського Союзу", — написав Боррель.

Головний дипломат Євросоюзу також пригадав, як був свідком масованого обстрілу України 7 лютого. Надання Україні кращих систем протиповітряної оборони є невідкладним пріоритетом, вважає Боррель.

Також політик наполягає на зміні підходу до надання допомоги Україні.

"Якби Путін переміг в Україні, наша безпека опинилася б під великим ризиком. Ось чому нам потрібно змінити парадигму з підтримки України "стільки, скільки потрібно" на зобов’язання підтримувати Україну "всім, що їй необхідно" для того, щоб виграти війну та здобути мир", — вважає Боррель.

На думку дипломата, країни-члени Європейського Союзу зараз мають працювати зі своїми оборонними підприємствами над переглядом контрактів і визначити пріоритетність постачань зброї та боєприпасів в Україну.

Нагадаємо, 1 лютого 27 лідерів Євросоюзу домовилися про додатковий пакет підтримки України в розмірі 50 мільярдів євро. Перший транш у межах програми фінансування Ukraine Facility направлять Україну вже в березні.

9 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц під час свого візиту до Вашингтона обговорив із сенаторами США необхідність надання допомоги Україні.