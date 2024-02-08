На вибори президента РФ зареєстрували 4 кандидати: що про них відомо (фото)

Крім Путіна, ЦВК РФ допустила до виборів Слуцького, Даванкова і Харитонова. Усі троє — чинні депутати Держдуми РФ і перебувають під міжнародними санкціями через підтримку вторгнення в Україну.

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Центральна виборча комісія (ЦВК) РФ оголосила підсумковий список із чотирьох кандидатів на виборах президента РФ. Про це за підсумками засідання ЦВК 8 лютого оголосила голова комісії Елла Памфілова, як пише Forbes Russia.

Крім Володимира Путіна, у восьмих виборах президента Росії братимуть участь:

голова фракції ЛДПР у Держдумі Леонід Слуцький;

депутат Держдуми від партії "Нові люди" Владислав Даванков;

депутат Держдуми від КПРФ Микола Харитонов.

Хто ж ці кандидати, які стануть "конкурентами" чинному президенту на виборах 15-17 березня 2024 року?

Слуцький Леонід

Російський політичний діяч, голова Ліберально-демократичної партії Росії з травня 2022 року. Керівник фракції ЛДПР у Держдумі РФ з травня 2022 року. Голова комітету Держдуми з міжнародних справ із 2016 року.

Фото: Вiкiпедiя

Доктор економічних наук. Завідувач кафедри міжнародних відносин факультету політології МДУ ім. М.В. Ломоносова і кафедри міжнародних відносин МЕСІ. З березня 2020 року є президентом факультету світової політики МДУ ім. М.В. Ломоносова.

З 2002 року голова правління міжнародного громадського фонду "Російський Фонд Миру".

З 2014 року Слуцький перебуває у санкційних списках США, країн Євросоюзу та низки інших країн за підтримку анексії Криму і вторгнення Росії в Україну.

У 2018 році Слуцький став центральним фігурантом першого в історії Держдуми РФ сексуального скандалу, який широко висвітлювали в російській і міжнародній пресі, а також став причиною солідарного "бойкоту" низки ЗМІ щодо депутата.

У 2022 році був одним із представників Росії на російсько-українських переговорах після вторгнення в Україну.

Харитонов Микола

Російський політичний діяч, голова комітету Держдуми з розвитку Далекого Сходу і Арктики з 2021 року. Член Президії Центрального комітету Комуністичної партії РФ. Був членом ПАРЄ до 2022 року.

Фото: Вiкiпедiя

Кандидат економічних наук. Брав участь у президентських виборах 2004 року, на яких посів друге місце (13,69 % голосів виборців).

Через підтримку вторгнення Росії в Україну перебуває під міжнародними санкціями Євросоюзу, США, Великої Британії та низки інших країн.

Даванков Владислав

Російський громадський і політичний діяч, підприємець. Заступник голови Держдуми з 2021 року. Перший заступник керівника фракції партії "Нові люди" з жовтня 2021 року.

Фото: Вiкiпедiя

У 2018-2021 роках заступник генерального директора автономної некомерційної організації "Росія — країна можливостей".

Через підтримку вторгнення Росії в Україну перебуває під міжнародними санкціями Євросоюзу, США, Великої Британії та низки інших країн.

Кандидати, яких не зареєстрували

На популярній онлайн-енциклопедії "Вікіпедія" можна ознайомитися зі списком незареєстрованих кандидатів на вибори 2024 року.

Насамперед це Борис Надєждін, який вважався єдиним "антивоєнним" кандидатом. ЦВК визнала недійсними 9147 підписів на його підтримку. Перевірено було 60 тисяч підписів, допустима частка браку за законом — 5%. У Надєждіна виявилося 6,5%. Він має намір оскаржити рішення в суді. Нагадаємо, що Надєждін нібито виступив проти війни, але повернути Україні території в разі своєї перемоги не обіцяв.

Крім того, збирався брати участь у виборах Сергій Бабурін ("Російський загальнонародний союз"). 26 грудня 2023 року він здав документи на висунення в ЦВК, проте вже 30 січня заявив, що зібрав достатню кількість підписів, але вирішив зняти свою кандидатуру, закликавши об'єднатися навколо Володимира Путіна.

Серед претендентів на участь у виборах 2024 року самовисуванець, екоактивіст Анатолій Баташев, який 27 грудня 2023 року здав документи на висування, а 31 січня також подав до ЦВК підписи і визнав, що не зміг зібрати необхідну кількість.

Наступний незареєстрований претендент — Андрій Богданов, голова "Російської партії свободи і справедливості". Він також 26 грудня здав документи на висунення до ЦВК, а 31 січня 2024 року заявив, що зібрав достатню кількість підписів, але вирішив зняти свою кандидатуру. Пізніше Богданов наголосив, що його все одно зняли б через рахунок у банку за кордоном, який він безуспішно намагався закрити віддалено, оскільки шенгенську візу йому не видають уже протягом року.

Самовисуванку, депутатку Ржевської міської думи у 2019-2022 роках Катерину Дунцову просто не допустили до реєстрації. Так само як голову партії "Комуністи Росії" Сергія Малинковича, депутата Костромської обласної думи, голову "Партії соціального захисту" Володимира Михайлова, Ірину Свиридову від "Демократичної партії Росії", самовисуванців Івана Отраковського, Олександра Тищенка та б'юті-блогерку Раду Русских.

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