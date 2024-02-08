На выборы президента РФ зарегистрировали 4 кандидата: что о них известно (фото)

Помимо Путина, ЦИК РФ допустила к выборам Слуцкого, Даванкова и Харитонова. Все трое — действующие депутаты Госдумы РФ и находятся под международными санкциями из-за поддержки вторжения в Украину.

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ объявила итоговый список из четырех кандидатов на выборах президента РФ. Об этом по итогам заседания ЦИК 8 февраля объявила председатель комиссии Элла Памфилова, как пишет Forbes Russia.

Помимо Владимира Путина, в восьмых выборах президента России будут участвовать:

глава фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий;

депутат Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков;

депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов.

Кто же эти кандидаты, которые станут "конкурентами" действующему президенту на выборах 15-17 марта 2024 года?

Слуцкий Леонид

Российский политический деятель, председатель Либерально-демократической партии России с мая 2022 года. Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме РФ с мая 2022 года. Председатель комитета Госдумы по международным делам с 2016 года.

Фото: Википедия

Доктор экономических наук. Заведующий кафедрой международных отношений факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова и кафедрой международных отношений МЭСИ. С марта 2020 года является президентом факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова.

С 2002 года председатель Правления Международного общественного фонда "Российский Фонд Мира".

С 2014 года Слуцкий находится в санкционных списках США, стран Евросоюза и ряда других стран за поддержку аннексии Крыма и вторжения России на Украину.

В 2018 году Слуцкий стал центральным фигурантом первого в истории Госдумы РФ сексуального скандала, широко освещавшегося в российской и международной прессе и ставшего причиной солидарного "бойкота" ряда СМИ в отношении депутата.

В 2022 году был одним из представителей России на российско-украинских переговорах после вторжения в Украину.

Харитонов Николай

Российский политический деятель, председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики с 2021 года. Член Президиума Центрального комитета Коммунистической партии РФ. Был членом ПАСЕ до 2022 года.

Фото: Википедия

Кандидат экономических наук. Принимал участие в президентских выборах 2004 года, на которых занял второе место (13,69 % голосов избирателей).

Из-за поддержки вторжения России в Украину находится под международными санкциями Евросоюза, США, Великобритании и ряда других стран.

Даванков Владислав

Российский общественный и политический деятель, предприниматель. Заместитель председателя Госдумы с 2021 года. Первый заместитель руководителя фракции партии "Новые люди" с 11 октября 2021 года.

Фото: Википедия

В 2018-2021 годах заместитель генерального директора автономной некоммерческой организации "Россия — страна возможностей".

Из-за поддержки вторжения России в Украину находится под международными санкциями Евросоюза, США, Великобритании и ряда других стран.

Кандидаты, которых не зарегистрировали

На популярной онлайн-энциклопедии "Википедия" можно познакомиться со списком незарегистрированных кандидатов на выборы 2024 года.

Прежде всего это Борис Надеждин, который считался единственным "антивоенным" кандидатом. ЦИК признала недействительными 9147 подписей в его поддержку. Проверены были 60 тысяч подписей, допустимая доля брака по закону — 5%. У Надеждина оказалось 6,5%. Он намерен обжаловать решение в суде. Напомним, что Надеждин якобы выступил против войны, но вернуть Украине территории в случае своей победы не обещал.

Кроме того, собирался участвовать в выборах Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"). 26 декабря 2023 года он сдал документы на выдвижение в ЦИК, однако уже 30 января заявил, что собрал достаточное число подписей, но решил снять свою кандидатуру, призвав объединиться вокруг Владимира Путина.

Среди соискателей на участие в выборах 2024 года самовыдвиженец, экоактивист Анатолий Баташев, который 27 декабря 2023 года сдал документы на выдвижение, а 31 января также подал в ЦИК подписи и признал, что не смог собрать требуемое количество.

Следующий незарегистрированный претендент — Андрей Богданов, председатель "Российской партии свободы и справедливости". Он также 26 декабря сдал документы на выдвижение в ЦИК, а 31 января 2024 года заявил, что собрал достаточное число подписей, но решил снять свою кандидатуру. Позже Богданов подчеркнул, что его все равно сняли бы из-за счета в банке за границей, который он безуспешно пытался закрыть удаленно, поскольку шенгенскую визу ему не выдают уже в течение года.

Самовыдвиженку, депутата Ржевской городской думы в 2019-2022 года Екатерину Дунцову просто не допустили до регистрации. Также как председателя партии "Коммунисты России" Сергея Малинковича, депутата Костромской областной думы, председателя "Партии социальной защиты" Владимира Михайлова, Ирину Свиридову от "Демократической партии России", самовыдвиженцев Ивана Отраковского, Александра Тищенко и бьюти-блогера Рады Русских.

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