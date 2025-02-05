Был закрыт с начала войны: ЦИК возобновил доступ к информации о выборах

Сейчас на сайте ЦИК можно просмотреть информацию о выборах нардепов, президентов Украины и ознакомиться с результатами местных выборов.

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На сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) восстановлен доступ к информации о выборах, в частности об избранных депутатах и составах избирательных комиссий. Также ЦИК завершает очередной этап по восстановлению работы Государственного реестра избирателей. Об этом сообщается на сайте ЦИК.

Сообщение ЦИК об избирательном процессе в Украине

"Вы имеете возможность свободно и полно воспользоваться информацией из первоисточника о ходе избирательного процесса по выборам народных депутатов Украины. Мы надеемся, что материалы, размещенные здесь, помогут всем — организаторам выборов, кандидатам, официальным наблюдателям, представителям средств массовой информации, в конце концов самим избирателям — правильно применять нормы избирательного законодательства в ходе выборов. А значит — максимально способствовать гражданам Украины свободно реализовать свое право и сделать свой выбор.", — говорится в сообщении.

Сейчас на сайте ЦИК можно просмотреть информацию о выборах народных депутатов и президентов Украины за разные годы. Также можно ознакомиться с результатами местных выборов.

Заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик в комментарии Движению "ЧЕСНО" рассказал, что после начала полномасштабного вторжения из-за вопросов безопасности на сайте ЦИК закрыли доступ к информации об избирательных компаниях, в частности о составах избирательных комиссий и избранных депутатах. Сейчас доступ к вебсайту ЦИК восстановлен в полном объеме.

Тогда же с целью обеспечения безопасности персональных данных избирателей комиссией был закрыт доступ ЦИК к Государственному реестру избирателей. Сейчас восстановление его работы проходит в несколько этапов, в частности, работает система периодического обновления данных об избирателях.

"ЦИК завершает очередной этап по восстановлению работы Государственного реестра избирателей — упорядочение информации об избирательных участках, действующих на постоянной основе. Когда мы получим разрешение от киберспециалистов на открытие третьей компоненты реестра, избиратели смогут проверить свой избирательный адрес", — добавил Сергей Дубовик.

Напомним, в ноябре 2024 года президент Украины Владимир Зеленский 19 ноября представил в Верховной Раде "План устойчивости", прокомментировав возможность выборов в Украине. Он отметил, что законодательство страны не позволяют проводить выборы в военное время.

Позже СМИ сообщали, что США хотят, чтобы Украина провела президентские и парламентские выборы до конца 2025 года. По словам представителя президента США по вопросам Украины и России, в большинстве демократических стран во время войны проводятся выборы.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США Оксана Маркарова отметила, что в настоящее время США еще не обсуждали с украинской стороной необходимость проведения президентских выборов до конца 2025 года. Впрочем, если команда главы Белого дома Дональда Трампа будет поднимать вопрос возможности их проведения, Украина готова к обсуждению.