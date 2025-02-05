Був закритий з початку війни: ЦВК відновив доступ до інформації про вибори

Наразі на сайті ЦВК можна переглянути інформацію про вибори нардепів, президентів України та ознайомитись з результатами місцевих виборів.

Related video

На сайті Центральної виборчої комісії (ЦВК) відновлений доступ до інформації про вибори, зокрема про обраних депутатів та склади виборчих комісій. Також ЦВК завершує черговий етап з відновлення роботи Державного реєстру виборців. Про це повідомляється на сайті ЦВК.

Повідомлення ЦВК про виборчий процес в Україні

"Ви маєте нагоду вільно і повно скористатися інформацією з першоджерела про перебіг виборчого процесу з виборів народних депутатів України. Ми сподіваємось, що матеріали, які розміщені тут, допоможуть усім – організаторам виборів, кандидатам, офіційним спостерігачам, представникам засобів масової інформації, зрештою самим виборцям – правильно застосовувати норми виборчого законодавства у ході виборів. А відтак – максимально сприяти громадянам України вільно реалізувати своє право і зробити свій вибір.", — йдеться в повідомленні.

Наразі на сайті ЦВК можна переглянути інформацію про вибори народних депутатів та президентів України за різні роки. Також можна ознайомитись з результатами місцевих виборів.

Заступник голови ЦВК Сергій Дубовик у коментарі Руху "ЧЕСНО" розповів, що після початку повномасштабного вторгнення через безпекові питання на сайті ЦВК закрили доступ до інформації про виборчі компанії, зокрема про склади виборчих комісій і обраних депутатів. Нині доступ до вебсайту ЦВК відновлений в повному обсязі.

Тоді ж з метою убезпечення персональних даних виборців комісією був закритий доступ ЦВК до Державного реєстру виборців. Наразі відновлення його роботи проходить в кілька етапів, зокрема, працює система періодичного поновлення даних про виборців.

"ЦВК завершує черговий етап з відновлення роботи Державного реєстру виборців — впорядкування інформації про виборчі дільниці, що діють на постійній основі. Коли ми отримаємо дозвіл від кіберфахівців на відкриття третьої компоненти реєстру, виборці зможуть перевірити свою виборчу адресу", — додав Сергій Дубовик.

Нагадаємо, в листопаді 2024 року президент України Володимир Зеленський 19 листопада представив у Верховній Раді "План стійкості", прокоментувавши можливість виборів в Україні. Він зазначив, що законодавство країни не дозволяють проводити вибори у воєнний час.

Пізніше ЗМІ повідомляли, що США хочуть, щоб Україна провела президентські та парламентські вибори до кінця 2025 року. За словами представника президента США з питань України та Росії, у більшості демократичних країн під час війни проводяться вибори.

Надзвичайний і Повноважний Посол України в США Оксана Маркарова зазначила, що на даний час США ще не обговорювали з українською стороною необхідність проведення президентських виборів до кінця 2025 року. Втім, якщо команда глави Білого дому Дональда Трампа порушуватиме питання можливості їх проведення, Україна готова до обговорення.