Без виборів і зниження мобілізаційного віку: деталі "Плану стійкості" Зеленського

За словами президента, чинне законодавство не дозволяє Україні проводити вибори, тому волевиявлення можливе лише після досягнення справедливого миру.

Президент України Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді, де представив "План стійкості". Особливу увагу було приділено розмовам про можливі вибори, а також мобілізацію. Про це у своєму Telegram-каналі "Залізний нардеп" написав народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.

Загалом план складається з 10 пунктів, та деякі деталі до них ще не були прописані. Одним із пунктів є "Єдність", у межах якого президент прокоментував чутки про можливі вибори в Україні. За його словами, волевиявлення не можна проводити під час бойових дій.

"Конституція і закони не дозволяють проводити вибори у воєнний час. Ніхто у світі цього не вимагає. Україна спочатку потребує справедливого миру, а потім українці проведуть справедливі вибори!" — заявив президент України.

Що стосується пункту під назвою "Фронт", у контексті цього Зеленський прокоментував мобілізацію в Україні та можливе зниження призовного віку. За його словами, Україна має намір змінити підходи до управління в армії, а найближчим часом буде створено посаду військового омбудсмена.

Міністерство оборони і командування також найближчим часом повинні будуть представити нову систему контрактів для тих громадян, які не досягли мобілізаційного віку, 25 років. А от зниження цього віку не планується, держава до цього не готується.

Повний "План стійкості", з усіма доповненнями, як заявив Володимир Зеленський, буде презентовано вже в грудні цього року.

Раніше Фокус писав про інші пункти "Плану стійкості", який представив Володимир Зеленський у Верховній Раді. Президент анонсував індексацію пенсій, а також введення "культурного Рамштайну"

Нагадаємо, 19 листопада повідомлялося, що з моменту початку повномасштабної війни минуло 1000 днів і президент Володимир Зеленський нагадав, що пережили українці за цей період. Жертвами повномасштабного вторгнення ЗС РФ стали щонайменше 13 574 цивільних. За цей час Україна і Росія провели 58 обмінів військовополоненими, завдяки яким додому повернулися 3 767 українців.