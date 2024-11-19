Без выборов и снижения мобилизационного возраста: детали "Плана стойкости" Зеленского

По словам президента, действующее законодательство не позволяет Украине проводить выборы, поэтому волеизъявление возможно лишь после достижения справедливого мира.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде, где представил "План стойкости". Особое внимание было уделено разговорам о возможных выборах, а также мобилизации. Об этом в своем Telegram-канале "Залізний нардеп" написал народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

Всего план состоит из 10 пунктов и некоторые детали к ним еще не были прописаны. Одним из пунктов является "Единство", в рамках которого президент прокомментировал слухи о возможных выборах в Украине. По его словам, волеизъявление нельзя проводить во время боевых действий.

"Конституция и законы не позволяют проводить выборы в военное время. Никто в мире этого не требует. Украина сначала нуждается в справедливом мире, а потом украинцы проведут справедливые выборы!" — заявил президент Украины.

Что касается пункта под названием "Фронт", в контексте него Зеленский прокомментировал мобилизацию в Украине и возможное снижение призывного возраста. По его словам, Украина собирается поменять подходы к управлению в армии и в ближайшее время будет создана должность Военного омбудсмена.

Министерство обороны и командование также в ближайшее время должны будут представить новую систему контрактов для тех граждан, которые не достигли мобилизационного возраста, 25 лет. А вот снижение этого возраста не планируется, государство к этому не готовится.

Полный "План стойкости", со всеми дополнениями, как заявил Владимир Зеленский, будет представлен уже в декабре этого года.

Ранее Фокус писал об остальных пунктах "Плана стойкости", который представил Владимир Зеленский в Верховной Раде. Президент анонсировал индексацию пенсий, а также введение "культурного Рамштайна"

Напомним, 19 ноября сообщалось, что с момента начала полномасштабной войны прошло 1000 дней и президент Владимир Зеленский напомнил, что пережили украинцы за этот период. Жертвами полномасштабного вторжения ВС РФ стали по меньшей мере 13 574 гражданских. За это время Украина и Россия провели 58 обменов военнопленными, благодаря которым домой вернулись 3 767 украинцев.