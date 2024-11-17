"Импульс для народа": Зеленский анонсировал "план стойкости" Украины, что он даст

Новый план президента должен помочь Украине выстоять в войне, но три разные и одновременно похожие декларации Банковой вызывают больше вопросов, чем доверия. Опрошенные Фокусом политологи уверены, что команда Владимира Зеленского готовит почву для послевоенных выборов.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о наработке внутреннего плана стойкости Украины. Известно, что документ состоит из 10 пунктов, полный вариант представят украинцам на следующей неделе. Особое место в нем, судя по первым комментариям президента, займет развитие культуры: дипломатия на ее базе, культурный суверенитет страны, наследие и современность.

"Производство украинского контента и ради этого реальное, действенное объединение культурного сообщества в Украине", — говорит президент.

Другие вопросы касаются энергетики, безопасности, оружия и его производства в Украине, а также сотрудничества с западными партнерами. В пункте о безопасности для каждой общины хорошие наработки имеются у Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины, добавил Зеленский.

"Мы все — каждый украинец, каждая украинка. Миллионы людей, которые мечтают о завершении этой войны справедливо для Украины и работают ради этого, воюют ради этого", — сказал президент.

Источники радиостанции ВВС еще в октябре 2024 года рассказывали о подготовке внутреннего плана действий, который помог бы Украине выстоять в войне с Россией. Новая инициатива не является альтернативой плану победы.

"Цель — сделать все возможное, чтобы сохранить единство и добиться результатов в разных сферах развития страны", — пояснял один из собеседников.

"Жили неплохо и без этого": что меняет новый план Зеленского?

Информационная стратегия Банковой с мирным планом, планом победы, а теперь и планом стойкости вызывают вопросы и отторжение украинцев. Хочется спросить, а что же все это время делали власти, замечает политолог Игорь Рейтерович.

"Жили ведь до этого и без планов неплохо. Процессы более или менее развивались, страна устояла перед натиском России. Очевидно, в Офисе президента решили придать импульс для обновления отношений граждан и власти, улучшить управленческие процессы в стране. Это и сигнал западным партнером: мы не стоим на месте и пытаемся развиваться", — полагает эксперт.

Не исключено, что планы Зеленского озвучиваются и для имитации деятельности. Выполнение новой идеи будет зависеть от наличия конкретных пунктов и их смысла.

"Внешний план [победы] стал элементом коммуникации с союзниками. Касательно целей внутреннего плана имеются сомнения. Не лучше ли сразу было включить в плане победы все внутренние моменты: единство, стойкость и политическое единение. Как продвигается план победы, пока нет упоминаний, но оживление повестки очередным планом выглядит неубедительно", — делится он мнением.

Все же часть нового плана придется выполнять, поскольку за его исполнение назначат ответственных: Верховную Раду, Кабинет Министров Украины и подчиненные ему министерства.

Электоральная программа "под Трампа"

Внутренний план стойкости Украины можно рассмотреть как попытку сплотить украинское общество, уставшее от большой войны. Накануне возможного мирного диалога, о котором так настойчиво говорят новый президент США Дональд Трамп и его соратники, на Банковой параллельно разрабатывают и электоральную программу, отмечает эксперт-политтехнолог Олег Постернак.

"Власти желают быстрее представить видение будущего Украины. Пока не очень понятно, зачем украинцам дополнительные планы. Общетеоретические ориентиры стоит давно оставить для истории. В настоящее время большинство людей заняты обороной страны и выживанием. Военные воюют, а волонтеры и часть бизнеса в тылу им помогают", — обратил он внимание в беседе с Фокусом.

По оценкам Постернака, в действиях команды Зеленского просматривается попытка обновить политическую программу. Не исключено, что президент примет участие в послевоенной избирательной кампании.

Без вектора будущего объединить народ невозможно. Общие планы — это намеренное внедрение рефлексивного стиля управления обществом. Ответ на вопрос "что будет дальше" частично закрывает потребность в порядке и понятности пути, уверен политолог.

Напомним, украинские власти разрабатывали ранее план победы и приняли во внимание фактор победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. В одном из пунктов предусматривается замена части американских войск в Европе украинскими силами после окончания полномасштабной войны с РФ.

Тем временем Трамп хочет посадить Украину и РФ за стол переговоров уже 20 января, в первый день после принятия присяги. Новоизбранный президент Штатов заявил, что во время президентского срока не будет диктатором, за исключением первого дня пребывания на посту.