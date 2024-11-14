Будет 10 пунктов: Зеленский анонсировал представление внутреннего "Плана стойкости" (видео)

По словам президента, после обсуждения с общественностью под каждый пункт будет подготовлен "фактически базовый доктринальный документ для Украины".

На следующей неделе в Украине представят внутренний "План стойкости", который будет состоять из 10 пунктов. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в четверг, 14 ноября.

По его словам, сегодня было проработано несколько пунктов "Плана стойкости". Это, в частности, вопросы культуры, безопасности, энергетики и производства оружия.

"Всего 10 пунктов, которые будут представлены на следующей неделе, и под каждый пункт вместе с украинским гражданским обществом, вместе со всеми, кто готов дополнять рациональными идеями, с бизнесом мы подготовим фактически базовый, доктринальный документ для Украины, для нашей устойчивости. С четкими приложениями", — заявил президент.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский поручил рабочей группе во главе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком до 1 декабря подготовить проект ежегодного послания главы государства к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины.

Напомним, 23 октября ВВС Украина со ссылкой на источники сообщала о подготовке внутреннего плана поддержки страны в условиях войны. Документ должен охватывать военно-промышленный комплекс, оборону, экономику, социальную политику и другие сферы.

6 ноября президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации в стране еще на 90 дней — до 7 февраля.