"Сохранить единство": Зеленский готовит еще один план для Украины, — ВВС

По данным источников издания, документ не будет альтернативой "плану победы". Его планируют представить общественности до конца этого года.

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Президент Украины Владимир Зеленский готовит новый план поддержки страны в условиях войны. Органам власти поручено разработать соответствующие предложения. Инициатива не является альтернативой "плану победы", это так называемый внутренний план действий. Об этом пишет ВВС Украина со ссылкой на источники во власти.

Новый документ будет охватывать несколько ключевых сфер: военно-промышленный комплекс, оборону, экономику, социальную политику и другие.

По замыслу Зеленского, этот план, в отличие от "плана победы", касающегося западных партнеров, будет предусматривать шаги, которые должна выполнить сама Украина.

"Президент уже дал поручение по разработке этого плана. Цель — сделать все возможное, чтобы сохранить единство и достичь результатов в различных сферах развития страны", — рассказал журналистам представитель команды Зеленского.

Документ должны представить общественности до конца года. На момент публикации материала в Офисе президента не комментировали информацию о подготовке еще одного плана.

План победы Зеленского

В сентябре президент Владимир Зеленский представил свой "план победы" во время визита в США и на заседании Европейского Совета в Брюсселе. Этот документ содержит предложения для западных партнеров относительно совместных действий в войне против России. План также был представлен европейским лидерам и Верховной Раде.

"План победы" состоит из пяти основных пунктов и трех секретных приложений. Первые четыре этапа плана касаются военного периода, тогда как пятый — послевоенного восстановления.

Первый пункт предусматривает приглашение Украины в НАТО до завершения войны. Это должно стать знаком геополитического поражения России.

предусматривает приглашение Украины в НАТО до завершения войны. Это должно стать знаком геополитического поражения России. Второй пункт касается обороны, включая расширение военных операций на территории России и усиление ПВО.

касается обороны, включая расширение военных операций на территории России и усиление ПВО. Третий пункт касается сдерживания, где Украина предлагает размещение стратегического неядерного пакета для защиты страны.

касается сдерживания, где Украина предлагает размещение стратегического неядерного пакета для защиты страны. Четвертый пункт акцентирует внимание на экономическом потенциале Украины. Речь идет о совместной защите и инвестировании в добычу и использование критически важных ресурсов.

акцентирует внимание на экономическом потенциале Украины. Речь идет о совместной защите и инвестировании в добычу и использование критически важных ресурсов. Пятый пункт рассчитан на послевоенное время, когда украинская армия станет одной из самых опытных в мире.

Сейчас обсуждение плана с партнерами продолжается, и Зеленский надеется на решительные действия со стороны западных лидеров после выборов в США, чтобы поддержать Украину в борьбе.

Отметим, что на сайте Фокуса есть раздел новости Украины, где вы можете прочитать о самых интересных происшествиях в нашей стране.

Напомним, политические аналитики в разговоре с Фокусом назвали план Владимира Зеленского "сборником пожеланий" и не надеются на его одобрение из-за боязни эскалации на Западе.

Фокус спросил у военных, что они думают о "плане победы" и считают ли его реальным.