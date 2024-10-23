"Зберегти єдність": Зеленський готує ще один план для України, — ВВС

За даними джерел видання, документ не буде альтернативою "плану перемоги". Його планують представити громадськості до кінця цього року.

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Президент України Володимир Зеленський готує новий план підтримки країни в умовах війни. Органам влади доручено розробити відповідні пропозиції. Ініціатива не є альтернативою "плану перемоги", це так званий внутрішній план дій. Про це пише ВВС Україна з посиланням на джерела у владі.

Новий документ охоплюватиме кілька ключових сфер: військово-промисловий комплекс, оборону, економіку, соціальну політику та інші.

За задумом Зеленського, цей план, на відміну від "плану перемоги", що стосується західних партнерів, передбачатиме кроки, які має виконати сама Україна.

"Президент вже дав доручення стосовно розробки цього плану. Мета — зробити все можливе, аби зберегти єдність та досягти результатів у різних сферах розвитку країни", — розповів журналістам представник команди Зеленського.

Документ мають представити громадськості до кінця року. На момент публікації матеріалу в Офісі президента не коментували інформацію про підготовку ще одного плану.

План перемоги Зеленського

У вересні президент Володимир Зеленський презентував свій "план перемоги" під час візиту до США і на засіданні Європейської Ради у Брюсселі. Цей документ містить пропозиції для західних партнерів щодо спільних дій у війні проти Росії. План також був представлений європейським лідерам та Верховній Раді.

"План перемоги" складається з п'яти основних пунктів і трьох секретних додатків. Перші чотири етапи плану стосуються військового періоду, тоді як п'ятий – післявоєнної відбудови.

Перший пункт передбачає запрошення України до НАТО до завершення війни. Це має стати знаком геополітичної поразки Росії.

передбачає запрошення України до НАТО до завершення війни. Це має стати знаком геополітичної поразки Росії. Другий пункт стосується оборони, включаючи розширення військових операцій на території Росії та підсилення ППО.

стосується оборони, включаючи розширення військових операцій на території Росії та підсилення ППО. Третій пункт стосується стримування, де Україна пропонує розміщення стратегічного неядерного пакета для захисту країни.

стосується стримування, де Україна пропонує розміщення стратегічного неядерного пакета для захисту країни. Четвертий пункт акцентує увагу на економічному потенціалі України. Йдеться про спільний захист і інвестування у видобуток і використання критично важливих ресурсів.

акцентує увагу на економічному потенціалі України. Йдеться про спільний захист і інвестування у видобуток і використання критично важливих ресурсів. П'ятий пункт розрахований на післявоєнний час, коли українська армія стане однією з найбільш досвідчених у світі.

Наразі обговорення плану з партнерами триває, і Зеленський сподівається на рішучі дії з боку західних лідерів після виборів у США, щоб підтримати Україну у боротьбі.

Зазначимо, на сайті Фокусу є розділ новини України, де ви зможете прочитати про найцікавіші події нашої країни.

Нагадаємо, політичні аналітики у розмові з Фокусом назвали план Володимира Зеленського "збіркою побажань" і не сподіваються на його схвалення через острах ескалації на Заході.

Фокус запитав у військових, що вони думають про "план перемоги" та чи вважають його реальним.