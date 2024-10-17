Ресурсы и солдаты ВСУ в обмен на помощь: что Зеленский предложил Западу в "плане победы"

Победную инициативу, которую так долго держали в тайне, трудно выполнить. Партнеры не спешат звать Украину в НАТО в условиях войны и разрешать бить ракетами по России. В беседе с Фокусом политические аналитики называют план Владимира Зеленского "сборкой пожеланий" и не надеются на его одобрение из-за боязни эскалации на Западе.

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Президент Украины Владимир Зеленский 16 октября выступил перед Верховной Радой и представил "план победы", который довольно долго держали в секрете. Перед тем, как представить его публично в Украине, сначала с ним ознакомились президент США Джо Байден, затем лидеры Германии, Франции и Великобритании.

"План победы" содержит известные ранее требования к Западу: пригласить Украину в НАТО "уже сегодня", разрешить бить дальнобойными ракетами по России и всячески укреплять оборонную отрасль. Новые аспекты касаются размещения стратегических неядерных сил в Украине для сдерживания России и призыв к союзникам осваивать полезные ископаемые.

Выполнение плана зависит от Запада, а не от России. Агрессор не ищет честного мира, российский лидер Владимир Путин "сошел с ума и хочет войны", замечал Зеленский.

В первом пункте содержится призыв как можно скорее пригласить Украину в НАТО. Второй пункт — об укреплении обороны ВСУ с переводом войны на территорию врага и ударами дальнобойным оружием по всей оккупированной территории Украины и объектам военной инфраструктуры в РФ.

Третья часть плана касается неядерного сдерживания агрессии РФ и размещения в Украине "комплексного пакета сдерживания". Выступая в Евросовете 17 октября, на следующий день после представления "плана победы" в Раде, Зеленский уточнил смысл этого пункта. Подход "мир через силу" подразумевает отправку ВСУ ракетного комплекта. США, Великобритания, Франция, Италия и Германия уже получили нужные детали.

"Путин должен уважать нашу силу, а не заставлять свободный мир дрожать от его угроз", — заявил президент.

Четвертый пункт — заключение с партнерами соглашения о защите и совместном использовании критических ресурсов. Речь идет о природных ресурсах и металлах: уране, титане, литии, графите и других.

Финальный, пятый пункт "плана победы" предусматривает, что украинские военные будут делиться опытом с военными НАТО. Примечательно, что второй, третий и четвертый пункты плана Зеленского содержат секретные приложения для партнеров. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что их не будут публично обсуждать. Пункты коснутся математической составляющей: сколько оружия и в каком виде его предоставят.

Подоляк также сказал, что в "плане победы" не содержится непременное освобождение всех оккупированных украинских территорий военным путем. Необходимо создать условия, чтобы России эти земли обходились слишком дорого.

Россия наступает, а помощь Запада уменьшается

Понятие справедливого мира для Украины в текущих условиях на поле боя разбивается о страх Запада перед эскалацией. Неспособность поставить в больших объемах передовое вооружение, включая танки и авиацию, служит причиной ежедневного продвижения оккупационной армии на Донбассе.

Захват Угледара не удовлетворил аппетиты агрессора: в районе Торецка Донецкой области ВС РФ малыми группами пробираются в городскую застройку, Селидово берут "в клещи", а о сложной ситуации на Покровском и Кураховском направлениях давно говорят военные ВСУ.

Запад вместо усиления поддержки начал намекать на завышенные ожидания Киева. Германия, второй поставщик оружия после США, хочет отложить отправки тяжелой техники из-за неверия в успешное контрнаступление ВСУ для освобождения территорий. Франция сокращает сумму общей военной помощи почти на треть. Двустороннее соглашение Киева и Парижа в 2024 году предполагало выделение 3 млрд евро, но по факту до конца года — чуть более 2 млрд евро.

Пакеты военной помощи США в последние месяцы стали меньше. Пентагон заявляет о сокращении запасов оружия и оборудования, так как американские производители не успевают догнать огромный спрос из-за войны с Россией.

"Штаты наращивают производство ключевых позиций — 155-мм боеприпасов и систем ПВО Patriot как для поставок Киеву, так и для пополнения собственных запасов. Но это многолетний процесс, нельзя быстро удовлетворить спрос", — говорили источники канала CNN.

В таких условиях Кремль ожидаемо назвал план Зеленского "эфемерным" и призвал украинские власти "протрезветь". Документ представляет собой "замаскированный план" США по продолжению войны, отмечал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Уже столько недель ведется речь о неком эфемерном мирном плане… Скорее всего, это тот же самый план американцев воевать с нами до последнего украинца, который теперь Зеленский закамуфлировал и назвал "мирным планом", — сказал Песков.

Президент России Владимир Путин в июне 2024 года называл "конкретное и реальное мирное предложение". Киев должен вывести войска из Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей. Второе условие — оставить идею вступления в НАТО и нейтральный и безъядерный статус Киева.

Россия заручилась неограниченной военной помощью от союзников: Ирана и Северной Кореи. Последняя в свою очередь кроме боеприпасов к артиллерии и баллистических ракет пробует отправлять живую силу на украинский фронт.

Очевидно, Путин готов к затяжной войне и его "теория победы" основывается на последовательном наступлении в течение неопределенного времени. Тактика чревата истощением живой силы и техники, поэтому рано или поздно придется сбавить темп наступления на отдельных участках фронта, отмечают аналитики Института изучения войны.

Сборка пожеланий: что из "плана победы" Зеленского можно выполнить?

Собеседники Фокуса считают представленный "план победы" нереалистичным. Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко прямо называет инициативу "пустыми словами": от желаний отказываться нельзя, но в реальности ситуация сложнее.

"Мы почти все спихнули на партнеров, а какие требования мы предъявляем к себе? Где пункты о борьбе с коррупцией, об укреплении демократических институтов. Мы многое требуем от партнеров, а наша роль в этом какая?" — задается он вопросом.

Гончаренко в беседе с Фокусом критикует третий пункт о неядерном сдерживание РФ. В условиях противостояния с ядерной державой он выглядит бессмысленно. Единственный вариант выживания для страны при длительном противостоянии с Россией — быть членом НАТО с ядерным оружием или готовить собственные ядерные разработки.

Ясно, что "мирное предложение" Путина по выводу украинских войск из четырех регионов совершенно не подходит Украине. В целом "план победы" Зеленского, по словам нардепа, не является переговорной позицией Киева.

"Это просто приоритеты внешней политики Украины", — замечает он.

Озвученный Зеленским план лучше назвать сборкой пожеланий украинской стороны: первый и, видимо, основной пункт о вступлении в НАТО невозможен в нынешних условиях, добавляет политолог Игорь Рейтерович.

Эксперт отмечает важность четвертого пункта об экономическом партнерстве. Иностранные компании, по его убеждению, следовало привлекать с момента обретения Украиной независимости. Открытие представительств и совместных предприятий обеспечили бы поступления в бюджет, а украинцам — достойные заработки.

"Если бы у нас американских компаний было больше, поверьте, позиция Штатов была бы совсем другая еще с 2014 года. И тем более после 24 февраля 2024 года. Гарантии для иностранного бизнеса — лучшая защита от российского вторжения", — поясняет Фокусу эксперт.

Использование полезных ископаемых, как говорит нардеп Алексей Гончаренко, объясняет, почему Украина нужна миру и чем она может возместить предоставленную ей помощь.

"Акцент сделан на ресурсах и нашей армии (финальный пункт, касающийся обмена опытом с военными НАТО. — Ред.). В принципе, это то, чем мы можем быть полезны", — констатирует Гончаренко.

Позиция России по отводу войск из четырех областей не должна волновать Киев. Желательно заставить Россию сесть за стол переговоров, но как это сделать в условиях потерь территорий на Донбассе, неясно.

"Если партнеры помогут нам выполнить все 5 пунктов, озвученных Зеленским, принудить РФ к миру может и получится. В секретных пунктах плана могут содержаться требования отправить передовое вооружение: самолеты F-16, комплексы ПВО и западные танки", — делает выводы Рейтерович.

Стратегический договор со Штатами вместо планов

В "плане победы" Владимира Зеленского, по мнению директора Центра социологических исследований "Украинский барометр", политолога Виктора Небоженко, не совсем сочетаются цели и средства для их достижения, поэтому он выглядит неубедительно.

"Инициатива отражает надежды властей на Запад, а не цели для Украины. Предоставление Европе войск, передача полезных ископаемых — это все предметы послевоенного соглашения с обязательствами нескольких сторон. Формула плана не может содержать обязательств", — считает эксперт.

Мировой истории известен ленд-лиз, способ передачи вооружений США союзникам, не предусматривающий сиюминутной оплаты. Вторая мировая война закончилась в 1945 году и лишь в 1972 году CCСР и США удалось заключить соглашение о порядке погашения долгов по ленд-лизу. Окончательно долг погасила Россия в августе 2006 года. Новый ленд-лиз для Украины так и не заработал, как это было во Вторую мировую.

Не добавляет популярности и секретные протоколы плана — украинское общество мгновенно воспримет их через призму теорий заговоров. Президента выбирало население, значит сейчас от избирателей скрывают важные данные, отмечает Небоженко.

Украине нужны не "планы побед", а стратегическое соглашение со Штатами, как у Южной Кореи, Финляндии и Германии, добавляет эксперт.

К примеру договор о сотрудничестве между Вашингтоном и Хельсинки, подписанный в декабре 2023 года предполагает, что Соединенные Штаты смогут пользоваться 15 военными объектами Финляндии для транзита, тренировок, размещения военных и оборудования, дозаправки авиации, ремонта техники и прочих целей.

"Вашингтонская декларация" от 2023 года предусматривает координацию Южной Кореи и США в случае любого ядерного ответа на удар Северной Кореи в регионе. Документ включает развертывание "стратегических активов" США вокруг Корейского полуострова, в том числе и атомную субмарину.

Напомним, западные СМИ писали, что партнеры не спешат с приглашением Украины в НАТО, пока продолжается полномасштабная война с Россией. Просьба Зеленского о приглашении ставит Альянс в сложное положение.

Фокус ранее писал о давлении Штатов на Владимира Зеленского в вопросе уменьшения мобилизационного возраста украинцев. В качестве аргумента они приводят войну во Вьетнаме, тогда в армию забирали с 19 лет.