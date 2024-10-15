Американские политики апеллируют к войне во Вьетнаме, отметил Сергей Лещенко. Украинский президент продолжает убеждать их предоставлять оружие без изменения призывного возраста.

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Американские политики из обеих партий давят на президента Украины Владимира Зеленского в вопросе уменьшения мобилизационного возраста. Об этом сообщил бывший народный депутат и советник главы Офиса президента Сергей Лещенко.

По его словам, республиканцы и демократы подчеркивает на проведении мобилизационных мероприятий для граждан в возрасте от 18 до 25 лет.

Во время войны во Вьетнаме, которая длилась с 1965 по 1973 годы, в армию забирали с 19 лет.

Американцы намекают, отмечает Сергей Лещенко, что только западного оружия недостаточно, нужна дополнительная мобилизация с 18 лет.

"Президент Зеленский не продавился, и продолжает убеждать политиков из обеих партий давать оружие без изменения призывного возраста", — написал он.

Напомним, родители начали вывозить детей до 18 лет из Украины, особенно это касается мальчиков. Причинами являются не только возможность получить зарубежное образование, но и война, мобилизация и перспективы будущего. Фокус разобрался, как это повлияет на дальнейшую демографическую ситуацию в стране.

Правительство Украины согласовало предложение Министерства цифровой трансформации по рекрутингу граждан в электронной форме. Воспользоваться услугой смогут граждане Украины в возрасте от 18 до 55 лет. Для этого нужно иметь регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и свое желание.