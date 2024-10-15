Американські політики апелюють до війни у В'єтнамі, зазначив Сергій Лещенко. Український президент продовжує переконувати їх надавати зброю без зміни призовного віку.

Related video

Американські політики з обох партій тиснуть на президента України Володимира Зеленського в питанні зменшення віку мобілізації. Про це повідомив колишній народний депутат та радник голови Офісу президента Сергій Лещенко.

За його словами, республіканці та демократи наголошують на проведенні мобілізаційних заходів для громадян віком від 18 до 25 років.

Під час війни у В'єтнамі, яка тривала з 1965 по 1973 роки, до армії забирали з 19 років.

Американці натякають, зазначає Сергій Лещенко, що лише західної зброї недостатньо, потрібна додаткова мобілізація з 18 років.

"Президент Зеленський не продавився, і продовжує переконувати політиків з обох партій давати зброю без зміни призовного віку", — написав він.

Нагадаємо, батьки почали вивозити дітей до 18 років з України, особливо це стосується хлопчиків. Причинами є не лише можливість здобути закордонну освіту, але й війна, мобілізація та перспективи майбутнього. Фокус розібрався, як це вплине на подальшу демографічну ситуацію у країні.

Уряд України погодив пропозицію Міністерства цифрової трансформації щодо рекрутингу громадян в електронній формі. Скористатися послугою зможуть громадяни України віком від 18 до 55 років. Для цього потрібно мати реєстраційний номер облікової картки платника податків і власне бажання.