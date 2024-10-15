Рекрутинг до ЗСУ у "Дії": Мінцифри запускає експериментальний проєкт, деталі

У "Дії" можна буде обрати військову частину, спеціальність і подати заяву на проходження служби за контрактом.

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Уряд України погодив пропозицію Міністерства цифрової трансформації щодо рекрутингу громадян в електронній формі. Експериментальний проєкт реалізовуватимуть протягом наступних двох років. Про це 15 жовтня повідомив у Telegram представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Скористатися послугою зможуть громадяни України віком від 18 до 55 років. Для цього потрібно мати реєстраційний номер облікової картки платника податків і власне бажання.

Не зможуть долучитися до проєкту українці, які вже проходять військову службу у Збройних силах, інших військових формуваннях, утворених відповідно до закону, правоохоронних органах спеціального призначення, Службі безпеки чи розвідувальних органах, а також призвані на військову службу під час мобілізації.

Подати заяву можна на порталі "Дія", зокрема і через мобільний застосунок. Бажаючі скористатися послугою онлайн-рекрутингу повинні обрати спеціальність і військову частину, де буде проходити службу.

Раніше Фокус писав про те, як працює онлайн-бронювання у "Дії" на практиці. Перший етап бронювання від мобілізації через портал державних послуг в Україні запустили 17 липня.

Також 9 вересня Мінцифри оголосило про запуск у "Дії" першого у світі офіційного шлюбу по відеозв’язку. Послуга онлайн-шлюбу особливо важлива для військових та наречених, які не можуть бути поруч через війну.